Kết quả Chelsea 0-2 Liverpool: Bước ngoặt từ chiếc thẻ đỏ!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Cả Chelsea lẫn Liverpool đều giành được cả 3 điểm ở vòng đấu mở màn nhưng đó là những chiến thắng thiếu thuyết phục. Hai đội cần phải nhanh chóng tìm lại hình ảnh của chính mình mà cuộc đọ sức giữa họ tại sân Stamford Bridge vào đêm nay có thể là thời điểm tốt nhất để làm điều đó, nhất là với Chelsea khi khoản tiền 220 triệu bảng mà ông chủ Roman Abramovich chi ra cho việc tăng cường lực lượng trong mùa hè này không phải để tiếp tục chứng kiến đội nhà bại trận trước Liverpool. Chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1? Với sự xuất hiện của 2 tân binh Timo Werner và Kai Havertz trong trận đấu mở màn cho mùa giải mới, HLV Frank Lampard đã sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 và giành chiến thắng 3-1 tại Brighton. Thế nhưng, một sự thử nghiệm như vậy trước Liverpool có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chính vì thế, các CĐV của Chelsea hy vọng HLV Lampard sẽ áp dụng các phương pháp đã được kiểm chứng cho cuộc đụng độ quan trọng này. Khi chứng kiến Havertz và Mason Mount hoạt động như những tiền đạo lệch tâm theo khuôn mẫu của HLV Antonio Conte, mọi người tin rằng HLV Lampard sẽ sẵn sàng sử dụng họ phía sau Werner trong sơ đồ 3-4-2-1 ở trận gặp Liverpool. Đây là sơ đồ mà “The Blues” đã chơi trong trận thua 3-5 trước “Đoàn quân đỏ” tại sân Anfield ở mùa trước mà lợi thế rõ ràng của hệ thống này là nó sẽ cho phép 3 hậu vệ của Chelsea chia nhau kèm Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah, trong khi các wing-back dâng lên và truy cản Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. Nó cũng có khả năng giúp Chelsea kiểm soát khu vực giữa sân để chia cắt các đường chuyền của Liverpool, bởi Mount và Havertz có thể bó vào trung lộ nhằm tạo ra một khối vuông ở giữa sân cùng với Jorginho và N’Golo Kante, đông hơn 3 tiền vệ của Liverpool. Bên cạnh đó, HLV Lampard muốn tận dụng tốc độ bùng nổ của mũi nhọn Werner để khai thác sự yếu ớt trong phòng ngự mà cặp trung vệ Virgil van Dijk và Joe Gomez của Liverpool đang thể hiện. Mùa trước, Chelsea đã thua Liverpool trong cả 2 lần gặp nhau ở Premier League nhưng HLV Lampard tin rằng “chúng tôi đã đối đầu tốt với họ” và do vậy, “đây là một thử thách tuyệt vời. Đây là một thách thức để giành được cả 3 điểm trước một đối thủ hàng đầu”. “Một trận đấu siêu hạng” Mohamed Salah (trái) sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đe dọa khung thành của Chelsea AFP Về phần mình, Về phần mình, HLV Jurgen Klopp chẳng có lý do gì để từ bỏ sơ đồ 4-3-3 nhưng ông vẫn có thể sử dụng 3 hậu vệ vào một thời điểm nào đó trong trận đấu, như ông đã làm trong chiến thắng 2-1 trước chính Chelsea hồi tháng 9.2019. Chiến lược gia người Đức chuyển sang sơ đồ 5-4-1 trong 10 phút cuối cùng khi sức ép của Chelsea gia tăng, bảo vệ thành công chiến thắng trước đội chủ nhà. Việc tận dụng tốc độ của Mane và Salah để khoét vào hàng thủ thiếu an toàn của Chelsea chắc chắn là phương án tấn công chủ đạo của “Đoàn quân đỏ” trong khi sự di chuyển của Firmino có thể mở ra không gian rộng lớn để cho họ khai thác ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên, HLV Klopp cũng cần phải tính đến những phương án sút xa để tìm kiếm bàn thắng khi nhiều khả năng Chelsea sẽ phong tỏa chặt chẽ khu vực 16m50 của họ. Trong cả 2 phương án tấn công kể trên, tân binh Thiago Alcantara đều có thể đóng một vai trò quan trọng nhất định nếu anh được HLV Klopp sử dụng. Thiago có thể tung ra những đường chuyền đầy sáng tạo cho các đồng đội trên hàng công và đồng thời cũng có khả năng ghi bàn bằng những cú dứt điểm từ bên ngoài khu vực 16m50. HLV Klopp nói: “Đây không phải là trận đấu giữa 2 ứng viên, đây là 2 đội bóng đảm bảo rằng họ có thể đạt đến một vị trí mà người khác có thể gọi họ là ứng viên vô địch. Còn quá sớm nhưng đó sẽ là một trận đấu siêu hạng. Không có năm nào mà trận đấu giữa Chelsea với Liverpool không được xem như một trận cầu đỉnh cao và bây giờ, chúng tôi phải đảm bảo mọi người cũng sẽ thấy điều đó khi họ xem nó”. Tình hình nhân sự Chelsea:Ben Chilwell, Hakim Ziyech và Christian Pulisic đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Thiago Silva chưa có đủ thể lực để thi đấu. Liverpool:Alex Oxlade Chamberlain, Xherdan Shaqiri và Kostas Tsimikas vắng mặt vì chấn thương. Lịch sử đối đầu - Chelsea và Liverpool đã gặp nhau 56 lần ở Premier League, Chelsea thắng 20 trận, Liverpool thắng 22. - Trong 28 lần đón tiếp Liverpool trên sân nhà ở Premier League, Chelsea thắng 14, hòa 7 và thua 7.