Kết quả Cúp FA, M.U 1-0 West Ham: 'Quỷ đỏ' chật vật vào tứ kết

Cũng vì lý do đó, Alex Telles được trao cơ hội để gây ấn tượng khi thay thế Luke Shaw ở vị trí hậu vệ trái, Donny van de Beek được đá chính hiếm hoi. Tất nhiên, ngoại Paul Pogba bị chấn thương, Scott McTominay, Cavani và Bruno Fernandes được ngồi trên ghế dự bị xả hơi.

Tuyết rơi dày tại Old Trafford khiến trận đấu thiếu hấp dẫn

Đồng đội chúc mừng McTominay (số 39) sau khi anh ghi bàn Ảnh: Reuters

Tỷ số đáng lẽ được nâng lên cao hơn nhưng Martial bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn ở cuối trận. Cavani vào sân từ băng ghế dự bị cũng chỉ chạy loanh quanh trên sân chứ ít tạo thêm sóng gió cho khung thành West Ham. Và cuối cùng, "The Hammer" tiếp tục có trận thứ 16 không thể thắng M.U trên sân Old Trafford, qua đó giúp đội chủ nhà đoạt vé vào chơi ở tứ kết Cúp FA. HLV David Moyes, một người cũ của Man United cuối cùng cũng không thực hiện được lời hứa ông đã nói ở cuộc họp báo trước trận đấu là "sẽ gieo sầu cho M.U tại Old Trafford".