Kết quả Cúp FA, Swansea 1-3 Man City: Kỷ lục tồn tại 34 năm bị phá vỡ

Trước đối thủ đến từ giải Hạng nhất Anh như Swansea, HLV Guardiola không ngần ngại thay đổi đến 7 vị trí so với chiến thắng 4-1 trên sân Liverpool hồi cuối tuần rồi ở Ngoại hạng Anh. Cho dù đội chủ nhà đang giữ thành tích bất bại 10 trận nhưng Swansea chưa bao giờ là đối thủ của Man City , và ở trận đấu này cũng vậy.

Sức mạnh của đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh được thế hiện ngay từ đầu trận khi họ chơi áp đảo đội chủ nhà. Đội hình chiến thuật 4-3-3 vận hành hoàn hảo trên từng mét cỏ và chỉ có may mắn mới giúp Swansea không thủng lưới sớm. Rodri, Gundogan, Jesus bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong khi thủ môn Steffen dư thời gian " đọc báo " ở cầu môn của Man City.

Nhưng phải tới phút 30, các vị khách mới mở được tỷ số và đó là một bàn thắng của thần may mắn. Hậu vệ Kyle Walker trong một pha tham gia tấn công tung đường chuyền sệt vào vòng cấm đội chủ nhà, bóng đi qua hàng loạt cú đệm bóng hụt của các tiền đạo Man City trước khi lăn luôn vào lưới thủ môn Woodman rất nhẹ nhàng. Ngay cả Walker cũng thừa nhận sau trận đấu: "Đó là một quả tạt, nhưng chúng tôi xứng đáng có một chút may mắn với cách chơi bóng của chúng tôi. Tôi đã may mắn có tên trên bảng tỷ số".