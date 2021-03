Kết quả Europa League: Arsenal và Tottenham đặt một chân ở tứ kết

Một cú đúp của tiền đạo ngôi sao Harry Kane đã giúp Tottenham dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Dinamo Zagreb, để tiếp tục duy trì phong độ tốt cho đội bóng của HLV Jose Mourinho. Tottenham hiện đã thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường sau khi đánh bại đại diện đến từ Croatia.

Arsenal dễ dàng vượt qua chủ nhà Olympiacos để cầm chắc tấm vé vào tứ kết AFP

Với chiến thắng này và giữ sạch lưới, Tottenham có rất nhiều lợi thế để đoạt tấm vé vào tứ kết trong chuyến hành quân đến sân Dinamo Zagreb vào giữa tuần tới. “Chúng tôi đã có một số thăng trầm trong mùa giải nhưng đội bóng đang bước vào giai đoạn quan trọng và thật vui khi cảm thấy các cầu thủ sẵn sàng để tìm lại mạch thắng”, thủ môn Hugo Lloris của Spurs cho biết.

Arsenal cũng đã giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trên sân của Olympiakos và gần như đặt một chân ở vòng trong. “Thần đồng” Na Uy Martin Odegaard (người đang được Real Madrid cho mượn mở tỷ số cho “Pháo thủ” ở phút 34, nhưng đội bóng Hy Lạp gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2 do công của Youssef El-Arabi.

AS Roma chứng tỏ là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch Europa League mùa này AFP

Tuy nhiên, 2 bàn thắng trong 6 phút (từ phút 79 đến 85) của Gabriel Magalhaes và cầu thủ vào thay người Mohamed Elneny đã mang về chiến thắng cho đội bóng đến từ thành London. Với 3 bàn thắng trên đất Hy Lạp, đội quân của HLV Mikel Arteta gần như nắm chắc một tấm vé vào tứ kết trước trận lượt về vào tuần tới.

Ở các trận khác, ứng viên vô địch AS Roma cũng có chiến thắng dễ 3-0 trước vị khách Shakhtar Donetsk. Lorenzo Pellegrini ghi bàn mở tỷ số cho AS Roma ở phút 23, trước khi Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini lần lượt lập công để dập tắt những nỗ lực của đối thủ đến từ Ukraine. Trận thắng với tỷ số cách biệt này không những giúp HLV Paulo Fonseca trải qua khoảnh khắc đặc biệt khi vừa trở về dẫn dắt AS Roma từ Shakhtar Donetsk vào mùa hè năm 2019, mà còn dễ thở hơn trong trận lượt về.

Ajax dễ dàng vượt qua Young Boys AFP

Chuỗi trận thăng hoa ở châu Âu của Molde (Na Uy) dường như đã kết thúc sau thất bại 0-2 trước Granada tại La Liga. Trong khi đó, tân vô địch Scotland là Rangers và Ajax có được lợi thế không nhỏ trước trận lượt về. Theo đó, Rangers dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Gerrard đã cầm chân 1-1 trên sân khách trước Slavia Prague, trong khi trong khi nhà vô địch châu Âu 4 lần, Ajax gần như được đảm bảo một suất trong vòng tứ kết khi đánh bại Young Boys 3-0 ở Amsterdam nhờ các pha lập công của Davy Klaassen, Dusan Tadic và Brian Brobbey.

Như vậy, ngoài việc M.U hòa AC Milan 1-1, các ứng viên sáng giá cho chức vô địch Europa League mùa này là Tottenham, Arsenal, AS Roma, Ajax đều gần như đặt một chân ở tứ kết trước trận lượt về.