Kết quả FIFA Futsal World Cup: Thái Lan nối gót Việt Nam vào vòng 1/8

Trước lượt đấu cuối bảng C, tuyển futsal Thái Lan xếp hạng ba với 1 điểm sau trận thua 1-4 trước Bồ Đào Nha , hòa 1-1 với Ma Rốc. Vì thế dồn sức đánh bại đội yếu nhất bảng là quần đảo Solomon để giành tấm vé đi tiếp.

Trước Solomon hạng 51 thế giới quá yếu, tuyển Thái Lan (hạng 18 thế giới) dễ dàng có chiến thắng cách biệt 9-4 do công của Rattanawongswas, Thueanklang (3 bàn), Wongkaeo, Chudech (2 bàn), Jirawat, Kaewwilai. Ghi nhiều bàn thắng nhưng tuyển Thái Lan cũng chưa tạo sự an tâm khi để một trong những đội yếu nhất giải 4 lần “xé” lưới. Ở trận còn lại, Ma Rốc cầm hòa Bồ Đào Nha 3-3 nên chiếm giữ ngôi nhì bảng, vì thế Thái Lan xếp hạng ba (4 điểm), đoạt vé đi tiếp nhờ 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt, trong đó có tuyển Việt Nam . Sau chiến thắng đậm này, Thái Lan cùng 4 điểm nhưng xếp trên Việt Nam ở bảng xếp hạng 6 đội hạng ba nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với -7).