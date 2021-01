Kết quả La Liga, Granada 0-4 Barcelona: Siêu sao Messi rực sáng

Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp từ đầu năm 2021 của Barcelona, và cũng là 3 trận thắng liên tiếp đầu tiên kể từ đầu mùa giải, cho thấy sự hồi phục của đội bóng xứ Catalan.

Hiện sau trận thắng Granada, Barcelona vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng đã tạo cách biệt hơn 2 điểm so với Villarreal xếp thứ 4 (34 điểm so với 32), trong khi cũng rút ngắn điểm số với Atletico Madrid (vẫn 38 điểm do trận gặp Athletic Bilbao bị hoãn) còn thua 4 điểm, nhưng đấu nhiều hơn 3 trận. Tương tự, cũng bám sát kình địch Real Madrid.