Kết quả Ngoại hạng Anh, Tottenham 3-0 Leicester: “Spurs” mang tin vui cho M.U và Chelsea

M.U và Chelsea đấu trận bán kết FA Cup còn lại lúc 0 giờ rạng sáng 20.7, nhưng ngay trước trận đấu cả 2 (đều là CLB cũ của HLV Mourinho ) hẳn đều rất vui mừng trước kết quả Tottenham hạ Leicester 3-0.

Vì qua đó, giúp M.U và Chelsea có nhiều cơ hội nắm lấy vị trí ở tốp 4 dự Champions League mùa tới với 2 trận trong tay chưa đấu. Trong khi Leicester với trận thua sẽ không còn nhiều quyền tự quyết chỉ với 1 trận còn lại trong tay gặp chính M.U ở lượt cuối.

Tuy nhiên, M.U ngoài trận gặp Leicester còn trận gặp West Ham, nên sẽ nắm nhiều cơ hội hơn để giành lấy vị trí thứ 4. Hiện sau trận thua, Leicester vẫn có 62 điểm bằng với M.U, và bằng cả hiệu số +28, nhưng tạm xếp thứ 4 nhờ hơn số bàn thắng ghi nhiều hơn 39 so với 35.

Còn Chelsea có 63 điểm cũng sẽ tự quyết cơ hội cho mình với 2 trận còn lại gặp Liverpool và Wolverhampton.

Trong khi đó, Tottenham với trận thắng hiện có 58 điểm vươn lên hạng 6 giúp thầy trò HLV Mourinho tiếp tục giữ hy vọng lấy suất dự Europa League mùa tới.

Để dẫn tới tình thế này, Leicester chỉ tự trách mình khi họ giữ vị trí thứ 3 nhiều tháng liền, nhưng từ khi mùa giải nối lại thầy trò HLV Brendan Rodgers chỉ thắng có 2 trận, còn lại hoà 3 và thua 3.

Hàng thủ Leicester luôn gặp khó khăn và lúng túng trước các pha phản công của Tottenham AFP

Bên cạnh đó, xui rủi với hàng loạt trụ cột chấn thương và thẻ phạt như Maddison, Albrighton, Ricardo Pereira hay Caglar Soyuncu khiến Leicester trượt dài. Ở trận thua Tottenham, “Bầy cáo” chơi rất thụ động dù nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn.

Ngay hiệp 1, Tottenham chỉ có 4 pha tấn công sau các tình huống phản công nhanh, nhưng đã ghi tới 3 bàn vì sự non nớt của các cầu thủ trẻ Leicester chơi thay thế như Luke Thomas hay James Justin chơi còn thiếu kinh nghiệm.

HLV Brendan Rodgers đang chịu sức ép lớn khi Leicester dễ mất vị trí tốp 4 AFP

Ngay phút thứ 6, pha lên bóng nhanh của Son Heung-min đã khiến hàng thủ Leicester chao đảo trước khi tung cú sút trong vòng cấm bật chân hậu vệ James Justin hạ gục luôn thủ môn Kasper Schmeichel mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua sớm, Leicester đẩy cao đội hình tấn công nhưng một mình sự vùng vẫy của trung phong Jamie Vardy không thể đánh bại thủ môn Lloris và hàng thủ Tottenham có sự trở lại của hậu vệ Serge Aurier chỉ sau 1 ngày về Pháp an ủi mẹ ruột vì cái chết đột ngột của người em trai.

Harry Kane (phải) thực sự là hung thần của Leicester khi ghi 16 bàn trong 14 trận gặp AFP

Tấn công nhiều nhưng không tìm được bàn gỡ hoà, Leicester phải nhận “đòn hồi mã thương” phản công đặc trưng của HLV Mourinho với 2 bàn thua liên tiếp các phút 37 và 40 đều do Harry Kane ghi và đều do Lucas Moura kiến tạo giúp Tottenham dẫn 3-0 sớm an bài trận đấu.

Trong hiệp 2, mọi nỗ lực của Leicester đều vô vọng trước hàng thủ vững chắc của Tottenham.