Kết quả Serie A: Inter vẫn bám cuộc đua vô địch sau trận thắng bằng ván tennis

Ở cuộc đón tiếp đội nhóm cuối bảng Brescia, tiền đạo người Chile, Alexis Sanchez đã đánh dấu sự sự trở lại với bàn mở tỷ số từ một quả phạt đền và thiết lập 2 bàn thắng mang về chiến thắng đậm cho Inter Milan. Sanchez kiến tạo cho hậu vệ Ashley Young tung cú vô lê mở tỷ số ở phút thứ 5, trước khi nhân đôi cách biệt 15 phút sau đó.

Inter vẫn thắp hy vọng mong manh cho cuộc đua vô địch AFP

Danilo D'Ambrosio, Roberto Gagliardini, Antonio Candreva (được kiến tạo sau pha đá phạt của Sanchez) là những người lập công khác cho Inter, trong khi tiền vệ Christian Eriksen có được bàn thắng đầu tiên tại Serie A kể từ khi chuyển từ Tottenham vào tháng 1. Chiến thắng với tỷ số bằng một ván tennis 6-0 mang lại cú hích giúp Inter (64 điểm) bám đuổi đội đầu bảng Juventus với khoảng cách 8 điểm khi Serie A còn 9 vòng đấu.

Ở trận này, Sanchez - người mới lần thứ 4 được ra sân trong đội hình xuất phát của Inter, đã gia hạn hợp đồng cho mượn từ Manchester United trước đó cho đến hết mùa giải Ý. "Chúng tôi đã đưa anh ấy đến đây vì phẩm chất của anh ấy. Thật không may, chúng tôi đã mất anh ấy như một lựa chọn trong một thời gian dài. Bây giờ anh ấy bắt đầu tìm thấy đôi chân của mình, ngay cả khi vẫn chưa phải là Sanchez thực sự, tôi là một fan hâm mộ của anh ấy. Tuy nhiên, điều tôi có thể nói là anh ấy đã đi đúng hướng, hôm nay Sanchez đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời”, HLV Antonio Conte ca ngợi Sanchez sau trận đấu.

AC Milan (áo sẫm) bị SPAL cầm chân CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Brescia, một lần nữa không có Mario Balotelli do tranh chấp hợp đồng đang diễn ra, đã rơi xuống vị trí cuối bảng sau thất bại tại San Siro. Họ vẫn còn cách 8 điểm so với khu vực an toàn và vẫn chưa thắng sau 14 trận đấu liên tiếp.

Ở các trận khác, AC Milan đã chào đón Zlatan Ibrahimovic trở lại sau chấn thương trước chuyến hành quân đến SPAL. Milan đã thắng 2 trận đấu kể từ khi khởi động lại Serie A và giúp đội quân của HLV Stefano Pioli sống lại hy vọng tranh chấp một suất dự Europa League mùa tới. Tuy nhiên, AC Milan đã phải chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của Francesco Vicari (SPAL) ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu mới có được 1 điểm sau trận hòa 2-2.

Đội bóng thành Milan đã khởi đầu choáng váng khi SPAL vượt lên dẫn 2-0 chỉ trong 30 phút hiệp 1. Mãi đến phút 65 khi Ibrahimovic vào sân, và hàng công đội bóng của HLV Pioli như được tiếp thêm nguồn cảm hứng, trước khi Rafael Leao ghi bàn rút ngắn ở phút 79. Trận hòa này khiến AC Milan (43 điểm) vẫn đứng ở vị trí thứ 7 và mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên là Napoli (45 điểm, đá loạt trận muộn hơn).