Kết quả Ukraine - Pháp 1-1: Không Mbappe, hàng công của Pháp yếu hẳn

Mất Mbappe do chấn thương, HLV Didier Deschamps cất luôn Benzema trên băng ghế dự bị do cầu thủ này không có phong độ tốt. Tuyển Pháp ra sân với 3 tiền đạo ở phía trên là Martial, Griezmann và Kingsley Coman. Chơi với đội hình 4-3-3 quen thuộc, có sự hộ công của Paul Pogba nhưng Pháp không tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 1 do Ukaine chơi chắc chắn và bắt người trên khắp mặt sân.