Kết quả vòng 28 Serie A: Ngược dòng ngoạn mục, Inter chưa bỏ cuộc đua vô địch

Ở trận đấu vòng 28, Inter Milan không những bị sớm dẫn trước (Gervinho ghi bàn cho Parma phút 15), mà còn phải chơi với 10 người do Tommaso Berni nhận thẻ đỏ ở phút 69. Tuy nhiên, trong tình cảnh khó khăn nhất, 2 pha tỏa sáng của cặp đội hậu vệ Stefan de Vrij (phút 85) và Alessandro Bastoni (phút 87) giúp đội bóng thành Milan hoàn tất cuộc ngược dòng ngoạn mục để thắng lại 2-1. Xen giữa 2 bàn thắng của Inter là chiếc thẻ đỏ của Juraj Kucka (Parma).

Atalanta củng cố vị trí thứ 4 nhờ hai bàn thắng tuyệt đẹp của Luis Muriel để đánh bại 3-2 chủ nhà Udinese. Đội bóng vùng Bergamo tiếp tục duy trì vị thế là đội bóng ghi bàn nhiều nhất Serie A mùa này (80 bàn).

Trong khi đó, AS Roma đang phải đối mặt với một mùa giải vắng bóng Champions League nữa sau khi thua 0-2 trước AC Milan, kém đội thứ 4 là Atalanta đến 9 điểm. Ante Rebic và Hakan Calhanoglu đã ghi bàn muộn để mang lại chiến thắng cho AC Milan tại San Siro. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Stefano Pioli chỉ còn cách 3 điểm so với vị trí Europa League trên bảng xếp hạng Serie A do Napoli nắm giữ, đội bóng đã đánh bại vị khách SPAL 3-1. Sampdoria chìm sâu hơn vào nguy cơ xuống hạng sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Bologna, khiến họ chỉ còn hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 1 điểm.