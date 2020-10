Lịch thi đấu, lịch phát sóng Serie A hôm nay 18.10: Chờ thú vị từ Benevento của Inzaghi

Serie A đang diễn ra rất khác biệt so với những mùa bóng trước. ĐKVĐvừa bị tân binh Crotone cầm hòa rạng sáng nay trong khi Á quânbại trận trên sân nhà trong trận derby với AC Milan . Những kết quả này đã giúp chodẫn đầu bảng xếp hạng với 4 trận thắng tuyệt đối,dù bại trận nặng nề 1-4 trướcvẫn có được vị trí nhì bảng. Nhưng sự thú vị đến từ, tân binh của giải đấu này và cũng là đội bóng được cầu thủ nổi tiếng Inzaghi dẫn dắt. Dù mới chập chững chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Ý nhưng Benevento có được một chỗ ở nửa trên bảng xếp hạng, thậm chí xếp cao hơn cả AS Roma, Lazio và Fiorentina. Vì thế, người hâm mộ kỳ vọng một trận đấu hấp dẫn giữa đội này với chính AS Roma để tìm xem ai mới là người xứng đáng có một vị trí xứng đáng. Với khoảng cách không nhiều điểm, các CLB có thể cải thiện vị trí của mình ngay lập tức chỉ bằng một trận thắng mà thôi.