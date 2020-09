Lịch thi đấu, lịch phát sóng Serie A hôm nay 19.9: Ẩn số AS Roma

Mùa bóng trước, AS Roma vùng dậy mạnh mẽ ở giai đoạn cuối, thời điểm bóng đá trở lại sau khi đại dịch Covid-19 tạm lắng xuống. Nhưng nỗ lực đó cũng không thể giúp đội bóng mặc áo màu bã trầu lọt vào nhóm dự Champions League mùa này. Chiếc vé lọt vào vòng đấu bảng ở Europa League dường như không làm hài lòng ban lãnh đạo đội bóng ở thủ đô của nước Ý. Họ lập tức cải tổ nhân sự bằng việc bán bớt một số cầu thủ lớn tuổi để đem về những cầu thủ chất lượng. Với tiềm lực tài chính không dồi dào, AS Roma chịu khó đem về cầu thủ miễn phí Pedro (hết hạn với Chelsea) hay tăng cường đi mượn cầu thủ. Sau khi tiếp tục mượn được Mkhitaryan của Arsenal, AS Roma đang thuyết phục mượn Smalling của Manchester United thêm một mùa nữa và nhiều khả năng họ sẽ thành công. Đặc biệt, họ cũng mượn được tài năng 20 tuổi Kumballa từ Verona trong 2 năm với điều khoản mua đứt hậu vệ này sau đó. Chưa hết, đội bóng của HLV Fonseca còn sắp tậu được chân sút Milik từ Napoli và sự bổ sung này sẽ khiến hàng công của họ đang có Perotti, Dzeko, Kluivert "con" như hổ thêm cánh. Mùa bóng năm ngoái, AS Roma ghi bàn còn nhiều hơn nhà vô địch Juventus (77 so với 76) và với sự mua sắm thông minh ở mùa hè này, họ hẳn sẽ là nhân tố thực sự bí ẩn ở Serie A.