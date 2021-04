Lịch truyền hình trực tiếp lượt đi tứ kết Cúp C1/Champions League rạng sáng mai 8.4

Đại diện còn lại của bóng đá Anh là Chelsea rạng sáng nay sẽ ra quân gặp Porto, đội bóng loại Juventus ở vòng 1/8. Vì lo ngại dịch bệnh Covid-19, cả hai trận lượt đi và về đều đá tại Sevilla (Tây Ban Nha) nên có thể nói Chelsea có chút bất lợi hơn về mặt địa lý khi di chuyển so với Porto. The Blues chỉ có lợi thế hơn về lịch sử đối đầu khi thắng 5 so với 2 của Porto trong 10 trận gần nhất. Người hâm mộ hy vọng HLV Tuchel sẽ có những đối sách phù hợp để chặn đứng giấc mơ Champions League của đại diện Bồ Đào Nha