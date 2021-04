Lịch truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh đêm nay 18.4: Thời cơ cho M.U và Arsenal

Ở cuộc đối đầu giữa M.U và Burnley, thật lạ là đội chủ nhà không thể thắng trong 8 trận gần nhất trong lịch sử, thậm chí thua đến 6 lần khi tiếp đối phương. Lịch sử kỳ lạ đó đang "hù" các cầu thủ đội chủ nhà cho dù họ đang có 9 trận bất bại tại Old Trafford. Nhưng với phong độ hiện có của mình, Burnley rất khó vin vào lịch sử để kỳ vọng một chiến thắng tại Old Trafford. Họ nên để tâm vào lịch thi đấu sắp tới nếu muốn trụ hạng thành công.

Ở trận đấu sớm hơn,(45 điểm) sau chuyến "vượt ải" thành công ở CH Czech để lọt vào bán kết Europa League đang đà chiến thắng sẽ dễ dàng tính toán trong cuộc đối đầu với đối thủ cùng thành phố London(26 điểm). Lịch sử đối đầu đang đứng về phía đội chủ nhà khi Arsenal thắng cả 6 trận gần đây, đội bóng của Arteta cũng hiệu quả hơn rất nhiều so với một Fulham chơi bóng cống hiến nhưng thiếu chiều sâu. Với 6 điểm ít hơn so với vị trí an toàn, Fulham nên tập trung cho cuộc chiến trụ hạng của mình hơn là cố tìm một chiến thắng thay đổi lịch sử cho mình.