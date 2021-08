Lịch truyền hình trực tiếp Serie A đêm nay 29.8: Chen nhau giành ngồi đầu bảng

Lazio và Inter Milan đang tạm chiếm ngôi đầu bảng Serie A sau các chiến thắng vào rạng sáng nay nhưng điều đó có thể thay đổi nếu nhưng Napoli, AC Milan hay AS Roma có được 3 điểm sau lượt trận diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai 30.8 (theo giờ VN).

Napoli hơi gặp chút khó khăn trong cuộc hành quân đến sân Genoa bởi họ thua chính đối thủ này ở mùa giải năm ngoái tại đây. Việc "đi nhiều hơn đến" của Napoli khiến lực lượng của họ đã mỏng nay lại mỏng hơn. Tuy nhiên Genoa cũng không khá hơn gì khi thất bại nặng nề 0-4 ở trận ra quân với một tâm lý bất ổn. Vì thế có thể hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng của các vị khách trong trận này.

AC Milan dù khởi đầu rất nhẹ nhàng bằng chiến thắng 1-0 trên sân Sampdoria tuần trước nhưng niềm vui của họ nhân đôi khi tân binh Brahim Diaz mượn của Real Madrid đã nổ súng trong trận đấu đó. Với sự bổ sung hai chân sút Giroud (Chelsea) và Pellegri (Monaco) kết hợp với ngôi sao Ibrahimovic, người hâm mộ có thể quên được sự ra đi của anh em nhà Donnarumma và nhất là Calhanoglu. Trước một Cagliari chỉ thắng được Milan 1 trong 10 lần đối đầu gần nhất, rõ ràng HLV Pioli có lý do để yên tâm về việc đội bóng "đỏ đen" có thêm 3 điểm sau trận đấu này.

Sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ mùa này được tập trung vào AS Roma, nơi HLV Mourinho luôn biết cách tạo ấn tượng theo cách riêng của mình, kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đầu tiên, ông đã đưa đội bóng mới lọt vào vòng bảng giải đấu "hạng ba" của châu Âu Confenrence League và giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Fiorentina ở trận ra quân, trận đấu mà mỗi bên chỉ còn 10 người trên sân. Trước tân binh Salernitana trong chuyến làm khách vào rạng sáng mai, HLV Mourinho thừa sức làm hài lòng người hâm mộ. Bộ khung cũ chắc chắn xoay quanh Mkhitaryan được bổ sung thêm nhân tố trẻ Tammy Abraham đã biến AS Roma nguy hiểm hơn rất nhiều và không có lý do gì Mourinho và đội bóng mặc áo màu bã trầu của ông thất bại trong trận này.