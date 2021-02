Lịch truyền hình trực tiếp, soi kèo Ngoại hạng Anh đêm 6.2: Không còn dễ cho M.U

sau chiến thắng hoành tráng ở lượt đấu trước sẽ có trận đấu khó khăn gấp bội vào đêm nay khi phải tiếpvào lúc 3 giờ sáng 7.2một đội bóng rắn hơn nhiều so với Southampton. Cho dù lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Old Trafford nhưng những con số tham khảo ấy không giúp được gì nhiều. Chỉ khi M.U chơi đúng bài như cách họ đã làm trước Southampton thì sân Old Trafford mới hy vọng thấy được một chiến thắng nữa. Tuy nhiên trong tay HLV Ancelotti, Everton không sợ "ông lớn" nào khi đánh bại cả Chelsea, Arsenal và Leicester City . Cẩn trọng là điều cần thiết ở trận đấu này đối với M.U.