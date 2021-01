Lịch truyền hình trực tiếp, soi kèo Serie A đêm nay 10.1: Chiến thắng cho Inter, Juventus

Khi AC Milan (40 điểm) trở lại đà chiến thắng ở trận đấu rạng sáng nay (thắng Torino 2-0) cũng là lúc các đội bám đuổi cần phải tăng tốc, trong số đó có(36 điểm),(33 điểm) là quyết tâm nhất bởi họ ở rất gần đội đầu bảng. Thế nhưng đêm nay, Inter Milan sẽ có chuyến làm khách trên sân của AS Roma để xác định rõ: ai là kẻ lì lợm nhất. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Inter và Roma đều hòa nhau dù đá ở sân nào và thông số đó sẽ khiến cho trận đấu này trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. AS Roma đang có mạch 3 trận thắng liên tục trong khi mạch 8 trận thắng của Inter Milan bị chặn đứng ở vòng trước bởi Sampdoria. Vì thế, phong độ cầu thủ ở cuộc đối đầu này trở nên quan trọng và quyết định đến chiến thắng. Trong hoàn cảnh này, giới chuyên môn vẫn chọn Inter Milan bởi họ có thực lực hơn về mặt nhân sự, đẳng cấp. Nên nhớ AS Roma mùa này chưa từng thua ở sân Olimpico dù ở bất cứ đấu trường nào.