Lịch truyền hình trực tiếp, soi kèo Serie A đêm nay 6.2: Juventus dễ bị ngáng đường

HLV của AS Roma, Paulo Fonseca trong buổi họp báo trước trận đấu đã phát biểu: "Chúng tôi sắp đối đầu với một đội bóng rất mạnh sở hữu một huấn luyện viên tuyệt vời. Họ đã làm việc tốt với Pirlo và họ đã có được rất nhiều sự tự tin. Đội của chúng tôi cũng đang có phong độ tốt, chúng tôi đã giành được hai trận thắng quan trọng và niềm tin đang lên mạnh mẽ".

AS Roma (40 điểm) giành cho Juventus (39 điểm), đội bóng đang xếp ngay dưới họ trên bảng xếp hạng và sẽ là chủ nhà tiếp đón họ đêm nay. Công bằng mà nói, AS Roma "tuổi gì" khi so với Juventus nhưng ở mùa bóng này, đội bóng mặc áo màu bã trầu chơi quá hay, thăng tiến mạnh mẽ và đặc biệt có một hàng công khủng khiếp, chỉ thua mỗi AC Milan.

Trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái, AS Roma đã đập tơi bời Juventus với tỷ số 3-1. Còn mùa bóng này ở trận lượt đi, AS Roma cũng thủ hòa 2-2 với "Lão phu nhân" tại Roma. Rõ ràng AS Roma đang "không sợ" Juventus, đội bóng đang có 5 chiến thắng liên tục trên mọi đấu trường trong khi AS Roma chỉ dừng lại ở con số 2.