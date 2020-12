Man City có bị loại khỏi Cúp Liên đoàn trao suất cho M.U vì bão Covid-19?

Trận đang có khả năng bị hoãn và quan trọng nhất là trận Man City gặp M.U trên sân Old Trafford tại bán kết Cúp Liên đoàn diễn ra lúc 2 giờ 45 rạng sáng 7.1 tới, ngay sau trận gặp Chelsea lúc 23 giờ 30 ngày 3.1 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Cả 2 trận đấu này hiện đều đứng trước khả năng bị hoãn rất cao, sau khi đội hình chính của Man City đang có nguy cơ vỡ trận với thêm nhiều ngôi sao nữa có thể bị dương tính khi ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang tiến hành xét nghiệm thêm số cầu thủ còn lại.

Trước đó, Man City sau trận thắng Newcastle 2-0 chuẩn bị đấu tiếp với Everton trên sân Goodison Park đã nhận hung tin với khoảng 5 cầu thủ nữa dính Covid-19 sau 2 cầu thủ trước đó là Gabriel Jesus và Kyle Walker bị nhiễm bệnh.

Số cầu thủ này sau khi dương tính đều ở cách ly theo quy định từ 10 ngày, vì vậy nếu có thêm cầu thủ dính tiếp Covid-19 coi như trong vòng 10 ngày tới Man City sẽ không thể thi đấu.

Việc không thi đấu ở Ngoại hạng Anh thì trận đấu sẽ được hoãn sang một ngày khác bất kể lịch đấu sẽ cực kỳ căng thẳng vì đấu dồn, nhưng HLV Pep Guardiola hay cả HLV Lampard của Chelsea đều phải chấp nhận.

Trong khi tại Cúp Liên đoàn, việc không thể thi đấu của Man City có thể khiến họ bị loại như trường hợp của CLB Leyton Orient bị loại tại vòng 3 vì lý do tương tự (cả đội dính Covid-19) và trao quyền đi tiếp cho Tottenham

Tuy nhiên, may mắn cho Man City là sau vòng đấu trước ban tổ chức Cúp Liên đoàn đã có thay đổi về luật là từ các trận bán kết nếu xảy ra trường hợp bị hoãn vì dịch bệnh thì sẽ “nỗ lực hợp lý” để sắp xếp lại trận đấu trong thời gian khác càng sớm càng tốt.

Do dó, nếu trận tới đây Man City gặp M.U trên sân Old Trafford bị hoãn thì sẽ được chuyển sang một ngày thi đấu khác. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể sắp xếp được lịch đấu và bất khả kháng, do đụng lịch đấu tại Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League mà “Man xanh” đều còn góp mặt thi đấu, thì khi đó cũng có khả năng trận đấu bị hủy và Man City bị xử thua để trao quyền vào chung kết cho M.U.