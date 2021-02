Man City gây sốc PSG, đưa đề xuất mới 430 triệu bảng chiêu mộ Messi

Lý do Man City phải giảm chi phí vì ảnh hưởng của đại dịch hiện nay. Nhưng với gói kinh phí mới (430 triệu bảng) ít hơn đến 170 triệu bảng so với đề nghị trước đây, cũng đã cực kỳ hậu hĩnh với một siêu sao đã 34 tuổi như Messi

Bên cạnh đó, tờ The Sun cho rằng “Man xanh” đưa đề nghị mới với Messi lúc này là hợp lý, vì đến lúc siêu sao người Argentina quyết định tương lai của mình, và giá trị giảm so với cách đây 6 tháng là phù hợp, bởi vào tháng 7 này là hết hạn hợp đồng với Barcelona nên được ra đi tự do.