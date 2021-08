Mbappe không dự sinh nhật Ander Herrera khi có mặt Messi, Ramos, Neymar

Trong bức ảnh Herrera đăng trên mạng xã hội Instagram có đầy đủ các ngôi sao tên tuổi của PSG và những người mới đến như Messi , Ramos hay Wijnaldum… trong khi Mbappe lại vắng mặt, gây nhiều suy đoán tiêu cực.

Ở trận đấu với Strasbourg rạng sáng 15.8 tại vòng 2 giải Ligue 1, dù Mbappe là ngôi sao sáng của trận đấu khi ghi 1 bàn và góp 1 pha kiến tạo thành bàn, nhưng anh vẫn bị giới CĐV PSG la ó và huýt sáo chế giễu vì lý do không chịu đàm phán gia hạn hợp đồng.

Ngoài ra, giới CĐV đội bóng thành Paris cũng không hài lòng khi thấy Mbappe có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng với sự xuất hiện của siêu sao Messi, người mà phần đông giới hâm mộ CLB PSG đều yêu thích.

Do đó, từ vị thế là đứa con cưng của thành Paris, nay Mbappe đang dần trở nên là cái gai khó chịu trong mắt giới CĐV. Đây cũng có thể là lý do khiến ngôi sao 22 tuổi này vắng mặt ở buổi tiệc sinh nhật của Herrera khi có mặt Messi, Ramos và cả Neymar cùng các đồng đội khác, dù trước đây anh luôn góp mặt mọi sự kiện bên ngoài sân cỏ của các cầu thủ PSG.

Mbappe đang có những hành xử khó hiểu, và được suy đoán là tìm cách để đến Real Madrid ngay mùa hè năm nay AFP

Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha như tờ Marca nhân dịp này suy đoán đây có thể là một bước mang tính đột phá khi Mbappe dần tách rời khỏi phần còn lại của PSG, nhằm mục đích để đội bóng thành Paris bước vào đàm phán phi vụ chuyển nhượng anh sang Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng hiện nay.

Do Mbappe chỉ còn 1 năm hợp đồng, nên nếu không gia hạn thì mùa hè sang năm sẽ ra đi tự do và điểm đến vẫn là Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thời điểm này cũng đang tăng tốc độ nhằm gây sức ép để PSG đàm phán, khi vừa đưa đề nghị chuyển nhượng 120 triệu euro và có thể tăng lên 150 triệu euro, theo tờ AS.