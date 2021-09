Messi suýt bị gãy chân khi thi đấu tại vòng loại World Cup 2022

Pha bóng cực kỳ nguy hiểm vì Luis Martinez đạp mạnh và trực diện vào ống đồng chân trái của Messi, khiến siêu sao người Argentina phải nằm sân đầy đau đớn.

May mắn viễn cảnh xấu nhất đã không xảy ra dù Messi được các bác sĩ chăm sóc tới hơn 4 phút trên sân gây nhiều lo lắng. Sau đó Messi vẫn trở lại thi đấu tiếp mới giúp các CĐV Argentina thở phào nhẹ nhõm.

Trọng tài sau đó xem lại VAR tình huống nguy hiểm đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Luis Martinez, cầu thủ cũng chỉ vừa được phía Venezuela tung vào sân ở phút 25 thay Jose Velazquez.

Chơi thiếu người, cùng Messi trở lại, tuyển Venezuela không còn gây nhiều khó dễ cho tuyển Argentina như đầu trận, để cuối hiệp 1 phải nhận bàn thua 0-1 khi tiền đạo Lautaro Martinez tận dụng cơ hội ghi bàn từ pha kiến tạo của Giovani Lo Celso ở phút 45+2.

Trong hiệp 2, ảnh hưởng từ cú đạp vào chân khiến Messi thi đấu trong phần còn lại trận đấu không nổi bật, nhưng anh cũng góp công cùng các đồng đội chơi áp đảo tuyển Venezuela để ghi thêm 2 bàn nữa do công Joaquin Correa và Angel Correa ở các phút 71 và 74 để dẫn 3-0. Ở phút bù giờ, Venezuela gỡ bàn an ủi do công Yeferson Soteldo ghi từ chấm phạt đền và nhận trận thua với tỷ số chung cuộc 1-3.