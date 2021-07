Nhận định, dự đoán kết quả bảng E bóng đá nữ Olympic tuyển Nhật Bản vs Anh, Canada vs Chile: Nảy lửa!

Sau trận ra quân hòa chật vật 1-1 trước tuyển Canada, các cô gái chủ nhà Nhật Bản phải ít nhất có điểm trước tuyển Anh nếu không sẽ hẹp cơ hội vào tứ kết bóng đá nữ Olympic Tokyo. Màn trình diễn của Nhật Bản ở trận đầu chưa làm hài lòng người hâm mộ đất nước mặt trời mọc, nếu không “lột xác”, họ dễ tiếp tục nhật kết quả không như mong muốn.

Tuyển Nhật Bản (trái) dự báo có chiến thắng trước tuyển Anh AFP

Trong khi đó tuyển Anh khởi đầu ấn tượng ở môn bóng đá nữ Olympic Tokyo với chiến thắng 2-0 trước Chile nên đầy hưng phấn khi chạm trán với tuyển Nhật Bản. Với những gì thể hiện ở trận đầu, tuyển Anh được các nhà cái quốc tế đánh giá nhỉnh hơn chút xíu so với tuyển Nhật Bản. Đó là lý do vì sao đội bóng này có tỷ lệ cược chấp 1/4 bàn trước Nhật Bản còn tỷ lệ tổng bàn thắng là 2 1/2. Trận đấu hứa hẹn quyết liệt, nảy lửa nhưng giới dự đoán tin vào ngày thi đấu bùng nổ của tuyển Nhật Bản. Dự đoán kết quả , tuyển Nhật Bản giành chiến thắng trước tuyển Anh với tỷ số 1-0.

Tuyển Canada dễ thắng đậm Chile AFP

Ở trận còn lại, tuyển Canda được đánh giá vượt trội so với tuyển Chile và khả năng họ có chiến thắng là rất lớn. Các cô gái Canada cho thấy phong độ rất ấn tượng ở trận ra quân khi chơi trên chân so với Nhật Bản, có bàn thắng dẫn trước và để hòa có phần kém may mắn. Trong khi đó tuyển Chile có lối chơi khá khó chịu nhưng thiếu sắc bén trong triển khai tấn công, thể hiện qua trận thua 0-2 trước tuyển Anh ở lượt đầu nên khó làm nên chuyện trước tuyển Canada. Các cô gái Chile sẽ chơi trận tất tay trước Canada bởi nếu thua họ xem như bị loại.