Nội bộ M.U lục đục vì Ronaldo

Trong một bài viết của tờ The Sun, Ronaldo được cho là "áp đặt" một số món ăn kiêng do mình thiết kế cho vài bữa ăn của M.U. Một trong những món mà Ronaldo yêu cầu đầu bếp M.U đưa vào thực đơn là Bacalhu, một món ăn Bồ Đào Nha gồm trứng và cá tuyết, cũng như bạch tuộc. “Anh ấy (Ronaldo) rất thích nó (món Bacalhu) và sẽ duy trì tốt với chế độ ăn kiêng, nhưng những người khác trong đội không thích nó. Cristiano rất tập trung vào những gì anh ấy muốn và các đầu bếp đang cố gắng hỗ trợ", một nguồn tin từ CLB M.U tiết lộ với The Sun.