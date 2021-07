Nóng bỏng môn bóng đá Olympic

Tuyển Olympic Tây Ban Nha sẽ so tài với Argentina, Ai Cập và Úc ở bảng C. Họ sẽ đặt niềm tin vào Marco Asensio (25 tuổi), Dani Ceballos (24 tuổi) và thủ môn Unai Simon, người vừa chơi khá xuất sắc, cùng tuyển quốc gia lọt vào bán kết EURO 2020 . HLV Fernando Batista của tuyển Olympic Argentina vẫn gắn bó với đội hình tài năng trẻ của mình hướng đến ngôi vô địch và bổ sung duy nhất là thủ môn Jeremias Ledesma (28 tuổi). Bảng B sẽ là những cuộc đấu cân tài cân sức giữa các đội Hàn Quốc, Honduras, Romania và New Zealand.