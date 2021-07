Olympic 2020: Bóng đá châu Á 2 nửa buồn vui

Thất vọng nhất là Olympic Hàn Quốc, khi trong ngày ghi dấu kỷ lục châu Á với 9 lần dự Thế vận hội liên tiếp (từ 1988) đã để thua Olympic New Zealand 0-1. Sở hữu đội hình vô địch U.23 châu Á 2020 và á quân U.20 World Cup 2019, thầy trò HLV Kim Hag-bum để đối thủ chơi lấn lướt trong hiệp 2. Sao trẻ Lee Kang-in của CLB Valencia (Tây Ban Nha) lạc lõng giữa lối đá thiếu tốc độ và kém lửa của đồng đội. Anh bị thay ra đầu hiệp 2 trước khi chứng kiến Chris Wood ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm cho Olympic New Zealand ở phút 76. Một chiến thắng xứng đáng cho New Zealand biết mình, biết người và cũng là lời cảnh tỉnh cho Olympic Hàn Quốc đã có phần chủ quan trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Ở trận đấu diễn ra sau đó nửa tiếng, đội đã vào đến chung kết U.23 châu Á 2020 là Ả Rập Xê Út kém may mắn với một bàn phản lưới nhà, để Olympic Bờ Biển Ngà thắng chung cuộc 2-1. Nhưng châu Á vẫn có niềm vui khi Olympic Úc có chiến thắng lịch sử và bất ngờ trước ông lớn Argentina 2-0 với các bàn thắng của Lachlan Wales, Marco Tilio để vươn lên xếp đầu bảng C. Nhìn cách Olympic Tây Ban Nha để Olympic Ai Cập cầm hòa 0-0 và liên tục mất quân, rõ ràng người Úc sau khi có 3 điểm sòng phẳng trước Argentina hoàn toàn có quyền mơ đến chiếc vé đi tiếp.

Chuẩn bị dài hơi cho giải đấu tổ chức trên sân nhà, Olympic Nhật Bản rất quyết tâm khi được đặt vào vị trí ứng viên vô địch hàng đầu cho chức vô địch. Người Nhật cho thấy sự cẩn trọng và tỉ mỉ khi bộ ba ngôi sao trên 23 tuổi gồm thủ quân đội tuyển quốc gia trung vệ Yoshida Maya, hậu vệ phải Hiroki Sakai và tiền vệ trụ Wataru Endo đều là chỗ dựa đáng tin cậy ở hàng thủ cho các đồng đội trẻ. Sức mạnh của Olympic Nhật Bản thể hiện phần nào khi đội hình xuất phát có đến 9 cái tên đang chơi bóng ở châu Âu đã khiến Olympic Nam Phi hầu như không thể lên bóng.

Cùng 20 tuổi và cũng chơi hộ công như Lee Kang-in, nhưng thần đồng Takefusa Kubo (thuộc biên chế của Real Madrid) tỏa sáng bằng pha lập công đẳng cấp giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc. Khác biệt nằm ở chỗ cách tiếp cận trận đấu, khi Olympic Nhật Bản thể hiện lối chơi linh hoạt, giàu sức sống dù vẫn bảo đảm tính kỷ luật đặc trưng so với Olympic Hàn Quốc. Sau khi cùng lọt vào bán kết Olympic 2012, cả 2 đều đặt ra mục tiêu lọt vào chung kết khi Thế vận hội tổ chức tại châu Á, và có vẻ như người Nhật đã chuẩn bị tốt hơn. Đó là một bước tiến dài tham vọng sau rất nhiều nỗ lực thu hẹp khoảng cách với bóng đá thế giới của những đại diện hàng đầu châu Á.

Ở trận đấu muộn nhất, ĐKVĐ Olympic Brazil đã giành chiến thắng 4-2 trước Olympic Đức chỉ còn chơi với 10 người từ đầu hiệp 2.