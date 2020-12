RB Leipzig và M’Gladbach đem sự chú ý tới bóng đá Đức

RB Leipzig đã tạo nên cơn sốt ở giữa tuần qua khi hạ gục Manchester United với tỉ số 3-2, qua đó có năm thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng Champions League. Trở lại đấu trường Bundesliga, thử thách phía trước của thầy trò Julian Nagelsmann là Werder Bremen, đội bóng đã thất bại cả hai trận gần nhất. Red Bull Arena sẽ là điểm tựa vững chắc cho RB Leipzig, bởi Bò Đỏ là đội bóng duy nhất vẫn giữ được thành tích toàn thắng trên sân nhà ở Bundesliga 20/21. Ngược lại, những nhạc công thành Bremen trắng tay ở cả bốn lần hành quân tới sân Red Bull Arena trong quá khứ. Trận đấu giữa RB Leipzig và Werder Bremen sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 30 ngày 12.12 và được THTT trên các kênh On Sports (VTC3), VTV6, VTV5, BTV2.

Một đội bóng khác của Đức của thu hút nhiều sự chú ý ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League là Borussia M'Gladbach. Thầy trò Marco Rose dù để thua Real Madrid nhưng vẫn giành vé vào vòng knockout, do trận đấu giữa Inter Milan và Shakhtar Donetsk có kết quả hòa. Nhưng bên cạnh niềm vui đi tiếp, The Foals cũng cần sớm chấm dứt chuỗi ba trận toàn hòa và thua trên mọi đấu trường ở thời điểm hiện tại. Tiếp đón Hertha Berlin là cơ hội tốt để Gladbach giành 3 điểm, bởi họ đã chiến thắng đội bóng thủ đô ở sáu trong số bảy lần chạm trán gần nhất. Bên cạnh đó, hàng công của đội khách cũng bị sứt mẻ đáng kể khi thiếu vắng Jhon Cordoba do chấn thương và Matheus Cunha do thẻ phạt.

Việc cả RB Leipzig và M’Gladbach đều lách qua khe cửa hẹp ở đấu trường châu Âu đã khiến sự chú ý dành cho Bayern Munich và Borussia Dortmund phần nào bị giảm đi. Nhưng những trận đấu của hai ông lớn này ở vòng 11 Bundesliga 20/21 vẫn rất đáng xem. Bayern Munich làm khách trên sân của Union Berlin trong trận đấu của hai hàng công mạnh nhất giải, với lần lượt 34 và 22 bàn thắng sau 10 vòng. Đội bóng xứ Bavaria sẽ thiếu vắng Joshua Kimmich và Javi Martinez. Còn nửa đỏ của thủ đô sẽ không có sự phục vụ của Max Kruse, chân sút số 1 của họ ở mùa này với sáu pha lập công. Trận đấu giữa Union Berlin và Bayern Munich sẽ diễn ra vào lúc 00 giờ 30 ngày 13.12 và được THTT trên kênh VTC3-Onsports.

Một Borussia Dortmund không có Erling Haaland sẽ tiếp đón VfB Stuttgart. Đoàn quân vàng đen đã không thắng ở hai vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ tư. Trận đấu tới cũng hứa hẹn không ít thử thách cho Dortmund, khi Stuttgart vẫn đang duy trì thành tích bất bại trên sân khách ở mùa giải năm nay. Cuộc đối đầu giữa Borussia Dortmund và VfB Stuttgart sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 30 ngày 12.12 và được THTT trên kênh Thể thao tin tức HD.

Đội bóng đã chiếm vị trí thứ hai của Dortmund là Bayer Leverkusen sẽ chạm trán Hoffenheim trong trận cầu muộn nhất của vòng 11 diễn ra vào lúc 00 giờ 00 ngày 14.12. Cả hai CLB này đều vừa vượt qua vòng bảng Europa League với vị trí đầu bảng. Trong khi đó, trận đấu sớm nhất của vòng 11 sẽ là cuộc chạm trán giữa Wolfsburg và Eintracht Frankfurt vào lúc 02 giờ 30 ngày 12.12. Wolfsburg và Bayer Leverkusen cũng là hai CLB chưa để thua trận nào ở Bundesliga 20/21.

Vòng 11 Bundesliga 20/21 cũng sẽ chứng kiến một số cặp đấu khác: Freiburg - Bielefeld, Mainz 05 - FC Koln và Augsburg - Schalke 04. Hãy đón xem các trận đấu hấp dẫn của vòng 11 Bundesliga trên kênh On Sports, hệ thống các kênh sóng của VTV, VTVcab và ứng dụng On Sports.