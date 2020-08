RB Leipzig vào bán kết Champions League nhờ Tyler Adams, bàn thắng quan trọng nhất với... người Mỹ

Bàn thắng ở phút 88 của Tyler Adams đến từ một nỗ lực phá bóng của hậu vệ Sevic bên phía Atletico Madrid, nhưng đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Một phần vì nó đã đưa RB Leipzig, một câu lạc bộ được thành lập chỉ mới cách đây 11 năm, lọt vào bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Quan trọng hơn, bàn thắng đầu tiên của Adams trong màu áo đội bóng của nước Đức cũng là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh này và cũng là bàn thắng quan trọng nhất mà một cầu thủ Mỹ ghi được trong giải đấu lớn nhất châu Âu.

Trong trận đấu đêm qua, Adams ghi bàn thắng quyết định nhưng không giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Vinh dự đó thuộc về Dayot Upamecano, người đã chơi trận đấu để đời của mình trong màu áo RB Leipzig, phong tỏa mọi đường lên bóng của Atletico Madrid và biến cặp tiền đạo Diego Costa - Llorente thành những chàng trai vô dụng.

Trước khi trở thành người hùng bất đắc dĩ ở phút 88, Adams thậm chí còn có nhiều pha xử lý bóng vụng về, tung vài đường chuyền sai địa chỉ và chạy lòng vòng trên sân như một cầu thủ nghiệp dư. Nhưng rồi mọi người đã quên hết những điểm yếu của chàng trai 21 tuổi người Mỹ này, họ chỉ nhớ anh đã được HLV trẻ tuổi nhất Champions League Julian Nagelsmann tung vào sân và ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng non trẻ nhất giải đấu lọt vào bán kết.

Với bàn thắng ghi được vào lưới Atletico Madrid đêm qua, Tyler Adams đã gia nhập danh sách ít ỏi những cầu thủ Mỹ đã ghi bàn ở Champions League (bao gồm cả vòng loại): DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers): 6 bàn, Sacha Kljestan (Anderlecht): 3 bàn, Brian Gerzicich (Hapoel Kiryat Shmona): 2 bàn, Fabian Johnson (Wolfsburg, Monchengladbach): 2 bàn, Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke): 2 bàn, Christian Pulisic (Dortmund, Chelsea): 3 bàn và Tyler Adams (RB Leipzig): 1 bàn.

Tyler Adams gia nhập học viện đào tạo New York Red Bulls ở tuổi 11 (năm 2011) trước khi thi đấu chuyên nghiệp cho New York Red Bulls II của United Soccer League vào tháng 4.2015 ở tuổi 16. Năm sau, anh được đôn lên chơi cho New York Red Bulls ở giải Nhà nghề Mỹ khi 17 tuổi trước khi ký hợp đồng với RB Leipzig ở tuổi 20 vào năm 2019.