Ronaldo có thể trở thành HLV dẫn dắt M.U thay Solskjaer

Theo báo giới Anh, cựu HLV tạm quyền của Tottenham , Tim Sherwood cho rằng Ronaldo có thể dẫn dắt M.U trong vòng 18 tháng tới. Sherwood cho hay, HLV hiện tại của M.U là Ole Gunnar Solskjaer cần giành được 1 danh hiệu nếu muốn giữ chiếc ghế của mình.

Tờ The Sun dẫn lời Sherwood cho biết: "Tôi nghĩ rằng không sao cả khi Ronaldo thay thế chỉ đạo trên đường pitch và Ole (Gunnar Solskjaer) sẽ phải chấp nhận điều đó. Nếu Ole đưa anh ấy (Ronaldo) đến CLB của mình, bạn thừa biết những gì phải làm. Đó là một Ronaldo hoàn toàn khác so với Ronaldo ở Old Trafford trong quá khứ. Ronaldo biết mình cần gì và nếu anh ấy cảm thấy cần đứng cạnh HLV và đưa ra hướng dẫn thì bạn phải để anh ấy làm điều đó. Tôi không chắc anh ấy có làm được điều đó nếu HLV là Jose Mourinho. Nhưng bạn cũng phải hỏi Ronaldo tại sao anh ấy cần phải đứng lên và đưa ra một số chỉ dẫn chẳng khác vai trò một HLV".

Ronaldo (trái) từng nổi tiếng thay vai trò HLV Santos chỉ đạo các tuyển thủ Bồ Đào Nha ở EURO 2016 AFP

Ronaldo từng bị chấn thương và nổi tiếng tự đảm nhận vai trò chẳng khác gì HLV trưởng để hướng dẫn các đồng đội từ đường biên giúp tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Pháp trong trận chung kết EURO 2016. Tiền đạo ngôi sao 36 tuổi hiện đang có tác động tích cực đến các đồng đội ở M.U về mọi mặt, từ sinh hoạt cuộc sống hằng ngày cho đến tập luyện, thi đấu…

Theo thông tin từ báo giới Anh, các cầu thủ M.U đã “bắt chước” ăn những món lành mạnh mà Ronaldo yêu thích để duy trì thể trạng như CR7 chia sẻ. Siêu sao người Bồ Đào Nha trước đó đã đề nghị các đồng đội thể hiện tình yêu với CLB M.U bằng cách “hy sinh mọi thứ” để mang những khoảng thời gian tươi đẹp trở lại Old Trafford. Vì lẽ đó, Sherwood, người đã nâng cao danh hiệu Ngoại hạng Anh với Blackburn, tin rằng Ronaldo sẽ trở thành HLV của M.U nếu Solskjaer không mang về chiếc cúp bạc đầu tiên kể từ năm 2013.

“Chúng tôi đã thấy anh ấy (Ronaldo) làm điều đó trên đấu trường quốc tế, gần đây nhất là tại EURO, khi ra lệnh cho các cầu thủ trên sân. Cậu ấy 100% sẽ là HLV. Tôi đã đặt cược vào việc anh ấy sẽ trở thành HLV của M.U sau 18 tháng nữa. Bất cứ khi nào Ronaldo thi đấu xong, tôi nghĩ anh ấy sẽ trở thành người huấn luyện, đó sẽ là một sự lựa chọn tự động. Nếu họ vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League , Cúp FA hay bất kỳ danh hiệu nào trong số đó, thì Solskjaer sẽ tiếp tục công việc của mình. Nhưng nếu họ không giành được bất cứ điều gì, tôi nghĩ rằng họ đã có sẵn một chiến lược gia ở đó để đảm nhiệm công việc”, Sherwood nói thêm.

Ronaldo đang có sự trở lại thành công ở M.U AFP

Theo cựu HLV cựu danh thủ của CLB Blackburn, Ronaldo có thể được hỗ trợ bởi nhiều nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nếu trở thành HLV trưởng của M.U. Sherwood cho biết thêm, CR7 hiện tại gần như là một HLV với những hành động mỗi khi anh góp mặt trên sân.