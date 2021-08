Ronaldo lại bị Messi vượt qua trên mạng xã hội

Trong bài viết đăng trên Instagram của mình, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã bày tỏ sự tức giận về thông tin anh sẽ đến PSG, Man City hay về lại CLB cũ Real Madrid

Chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng thẳng thắn bày tỏ: “Bất cứ ai quen tôi đều biết tôi tập trung vào công việc như thế nào. Nói ít làm nhiều, đây là phương châm của tôi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Tuy nhiên trước những thông tin không chính xác trong những ngày gần đây, tôi phải lên tiếng.

Vẫn có tin đồn Ronaldo sẽ trở lại Real Madrid Reuters

Với tư cách là một cầu thủ và một người đàn ông tôi thấy rằng những lời đồn đoán về tương lai của tôi là những sự thiếu tôn trọng không chỉ đối với tôi và cả với các CLB có liên quan. Câu chuyện của tôi tại Real Madrid đã ghi lại bằng lời nói, bằng số bàn thắng, danh hiệu và kỷ lục. Nó vẫn nằm trong Bảo tàng ở sân vận động Bernabeu và nó cũng nằm trong tâm trí của những người hâm mộ CLB.

Và ngoài những gì tôi đã đạt được, tôi nhớ rằng trong 9 năm đó, tôi đã có một mối quan hệ đầy tình cảm và sự tôn trọng đối với tất cả mọi người. Một tình cảm mà tôi vẫn giữ lại cho đến ngày hôm nay và tôi sẽ luôn trân trọng. Tôi biết rằng những người hâm mộ Real Madrid thực sự luôn có tôi trong trái tim, và tôi sẽ có họ trong trái tim của mình.

Gần đây, có rất nhiều thông tin rằng tôi sẽ rời Juventus để gia nhập một CLB nào đó. Bây giờ tôi phá vỡ sự im lặng để nói rằng tôi không cho phép mọi người tiếp tục đùa giỡn với tên tuổi của tôi. Tôi vẫn tập trung vào sự nghiệp và công việc của mình, tích cực tập luyện và chuẩn bị cho tất cả những thử thách mà tôi phải đối mặt. Những thứ khác chỉ là tin đồn mà thôi".

Bài đăng của Ronaldo trên trang cá nhân của mình Instagram

Chỉ trong vòng một tiếng, bài đăng này của Ronaldo trên Instagram đã có gần 3 triệu lượt like, một con số đáng chú ý trên Instagram.

Trước đó, Ronaldo cũng lập kỷ lục với 19,8 triệu lượt thích qua bài đăng tri ân huyền thoại Diego Maradona quá cố ngày 26.11.2020.

Tuy nhiên, các kỷ lục trên của Ronaldo giờ đây đã bị đồng nghiệp và đối thủ "truyền kiếp" Messi qua mặt. 3 bài đăng mới nhất của Messi đã thu hút lần lượt 21,7 triệu, 21,8 triệu và 20,9 triệu lượt thích dù so về lượt theo dõi Messi vẫn còn kém xa so với Ronaldo, 252 triệu so với 329 triệu lượt.

Messi ra mắt tại CLB mới PSG Reuters