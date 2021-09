Ronaldo tỏa sáng trong ngày ra mắt M.U, bất chấp cáo buộc tấn công tình dục

Tuy nhiên, khi trận đấu đang diễn ra, một chiếc máy bay mang theo biểu ngữ in tên Kathryn Mayorga đã bay vòng trên sân Old Trafford. Đây là hành động được tổ chức bởi nhóm vận động nữ quyền Level Up.

Chiếc máy bay mang theo biểu ngữ in tên Kathryn Mayorga đã bay vòng trên sân Old Trafford. CHỤP MÀN HÌNH

Kathryn trước đó đã cáo buộc Ronaldo tấn công tình dục cô trong một phòng khách sạn ở Las Vegas (Mỹ) sau khi gặp nhau trong một đêm đi chơi vào năm 2009 khi cô 25 tuổi. Ronaldo kịch liệt phủ nhận cáo buộc này. Hồi tháng 4, các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng cựu người mẫu Mỹ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 56 triệu bảng, con số bằng 2 năm lương của CR7 tại M.U.

Năm 2010, Mayorga đã chấp nhận nhận 270.000 như một phần của thỏa thuận không tiết lộ ngoài tòa án. Nhưng 3 năm trước, người phụ nữ này đã đệ đơn kiện dân sự ở Las Vegas cho rằng cô đã "mất khả năng tinh thần" khi đồng ý nhận khoản tiền trên và ký thoả thuận trong sự cưỡng ép. Vì vậy, vụ án này vẫn chưa kết thúc khi cơ quan chức năng của Mỹ đã tiến hành các cuộc điều tra.

Ronaldo ôm HLV Solskjaer, đồng đội cũ của anh, sau khi được thay ra AFP

Những lùm xùm về vụ hiếp dâm của Ronaldo bắt đầu dấy lên kể từ khi anh chính thức trở lại M.U với một bản hợp đồng được xem là đáng chú ý ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Và Ronaldo xua tan những rắc rối với màn ra mắt trong mơ ở sân Old Trafford khi nâng tổng số bàn thắng của mình cho M.U lên con số 120 sau 283 trận.