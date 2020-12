Serie A - Vòng 14: Chuông Milan ngân vang

Đại chiến Manchester ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh

Rạng sáng qua (24.12), M.U thắng Everton 2-0 trên sân Goodison Park. Theo kết quả bốc thăm, ở bán kết M.U gặp Man.City, tái diễn cuộc đấu derby Manchester như ở mùa trước cũng tại vòng này (Man.City thắng 3-2 sau hai lượt). Tuy nhiên, ở mùa này hai đội chỉ đấu 1 lượt quyết định thắng thua tại sân Old Trafford do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tại giải Ngoại hạng Anh, M.U và Man.City hòa nhau 0-0 cũng tại sân Old Trafford ngày 12.12. Ở trận bán kết còn lại, Tottenham chỉ gặp đội ở giải hạng nhất là Brentford. Mùa này, sau các trận bán kết trong tháng 1, trận chung kết Cúp Liên đoàn sẽ chuyển ngày thi đấu từ 28.2 sang 25.4.2021 trên sân Wembley để có thể đón khán giả trở lại xem.