Sốt vụ đụng độ giữa Klopp và HLV của Burnley trong đường hầm

Liverpool đã thống trị hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng không thể tạo ra đột phá trước vị khách Burnley. Nhưng ngay khi trọng tài thổi kết thúc hiệp 1, mọi thứ gần như bùng nổ sau một tình huống tranh cãi khi tiền đạo Ashley Barnes (Burnley) và Fabinho (Liverpool) xảy ra va chạm trong một pha tranh chấp. Điều này đã gây ra phản ứng giận dữ từ trung vệ Joel Matip, người đã chạy về phía tiền đạo của Burnley vừa ngã trước khi xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa các cầu thủ 2 đội tham gia.

Tình huống Fabinho (trái) phạm lỗi với Barnes (ngồi) dẫn đến xung đột giữa 2 đội AFP

Cầu thủ 2 đội suýt ẩu đả trước khi trọng tài can thiệp kịp thời AFP

Trọng tài đã can thiệp kịp thời để ngăn cản những cái đầu nóng của các cầu thủ trên sân, đồng thời yêu cầu trợ giúp từ VAR để xem xét tình huống, trước khi rút thẻ vàng đối với Fabinho. Tuy nhiên, sự xung đột không chỉ diễn ra trên sân giữa các cầu thủ, mà 2 HLV cũng vướng vào một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Theo đó, khi HLV Sean Dyche (Burnley) bắt đầu đi xuống đường hầm, thì Klopp “tăng tốc” chạy theo. HLV của đội khách sau đó quay lại và bắt đầu cuộc đấu khẩu khá to tiếng trước sự chứng kiến của nhiều người. Cặp đôi này đã áp sát nhau và suýt dẫn đến bạo lực giải quyết tranh cãi, nhưng rất may điều đó không xảy ra do Dyche sau đó bỏ đi vào phòng thay đồ, theo tờ The Sun.

HLV Dyche (trái) từng có nhiều mâu thuẫn với Klopp trong quá khứ AFP

Barnes từ kẻ bị Klopp chỉ trích đã trở thành người hùng của Burnley khi đem về cho đội nhà quả phạt 11 m ở phút 83 và tự mình sút thành công, ấn định chiến thắng 1-0 ngay tại thánh địa Anfield. Hình ảnh và đoạn clip trên kênh Sky Sports về vụ xung đột giữa Klopp và Dyche đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Bởi đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh nhà đương kim vô địch không nếm mùi chiến thắng , khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng M.U 6 điểm. Bàn thắng Barnes còn khiến Liverpool chấm dứt chuỗi 68 trận bất bại trên sân nhà trong 4 năm qua.

Không chỉ những người xem Sky Sports mới khoái chí viễn cảnh cả hai nhà cầm quân xung đột nhau. Huyền thoại của Liverpool và bây giờ là chuyên gia của BBC, Mark Lawrenson, cũng muốn xem nó. Danh thủ này nói: “Jurgen Klopp đấu với Sean Dyche?! Tôi sẽ trả tiền để xem điều đó!!”. Theo tờ The Sun, ông Klopp có lẽ vẫn còn hậm hực khi từng bị Dyche chế giễu khi Burnley thua Liverpool 1-3 vào năm 2018.