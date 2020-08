Thần đồng bóng đá 18 tuổi Malaysia tiếp bước Công Phượng sang Bỉ chơi bóng

Tài năng của Luqman Hakim đã được thừa nhận rộng rãi. Mới đây, anh lọt vào danh sách 60 ngôi sao bóng đá trẻ sáng giá của bóng đá thế giới do tờ The Guardian (Anh) bầu chọn. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2002 cũng vinh dự nằm trong top 80 cầu thủ trong danh sách đề cử giải thưởng Golden Boy danh giá do tờ Tuttosport (Ý) khởi xướng.