Trung Quốc có thể hậu thuẫn để phá vỡ hợp đồng của Messi

Theo đó, nếu Messi quyết tâm sử dụng yếu tố mùa giải vừa qua kết thúc muộn để được ra đi tự do, một cuộc chiến pháp lý nhiều khả năng xảy ra do đội chủ sân Nou Camp khó để mất một khoản tiền lớn giữa lúc đang sa sút tài chính . Man City và PSG sẽ không thể đụng chạm đến điều khoản phá vỡ hợp đồng của Messi do sẽ vướng Luật Công bằng tài chính của UEFA và họ sẽ không dại chi khoản tiền “khổng lồ” để mua về một cầu thủ đã ở tuổi 33.