Tứ kết Champions League, Atalanta - PSG: Thành Paris ‘dựa hơi’ Neymar

Ai có thể tưởng tượng được “La Dea” sẽ tiến xa đến thế? Trong chiến dịch Champions League đầu tiên của mình, và sau sự khởi đầu tệ hại, không thể tin rằng Atalanta sẽ vượt qua được vòng bảng. Bây giờ, chỉ cần 3 trận thắng nữa là thầy trò HLV Gian Piero Gasperini sẽ bước lên bục đăng quang. Vào một ngày đẹp trời, Atalanta có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Dưới thời HLV Gasperini, “La Dea” chơi thứ bóng đá tấn công nghẹt thở, gây sức ép cao và tìm cách tạo ra sự quá tải trên khắp mặt sân. Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ kết thúc mùa giải ở Serie A với 98 bàn thắng, nhiều hơn ít nhất 17 bàn so với các đội bóng còn lại. Chỉ tiếc một điều là Josip Ilicic, chân sút xuất sắc nhất của Atalanta và là người hùng trong chiến thắng trước Valencia ở vòng 1/8, sẽ không thể cùng đội bóng đến Bồ Đào Nha vì lý do cá nhân.