UEFA thiệt hại bao nhiêu sau khi hoãn EURO 2020?

UEFA kiếm được bao nhiêu từ VCK EURO, Champions League và Europa League? Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Champions League mỗi mùa tạo ra nguồn doanh thu cho UEFA lên tới hơn 2 tỉ euro từ tiền bản quyền truyền hình, bán vé, tài trợ... Giải Europa League khoảng trên dưới 1,5 tỉ. VCK EURO như năm 2016 ở Pháp tăng lên 24 đội tham dự mang về cho UEFA gần 2 tỉ euro doanh thu. Năm nay, EURO 2020 được tổ chức thi đấu ở 12 thành phố khắp châu Âu cũng hứa hẹn tạo ra nguồn thu còn lớn hơn so với 4 năm trước. Tuy nhiên, việc hoãn lại khiến UEFA hụt nguồn thu này, bắt buộc cần sự hỗ trợ từ các giải VĐQG châu Âu.