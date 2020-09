Vì sao Barcelona tung ra chiến dịch quảng bá áo đấu mới có Messi?

Hình ảnh Messi trong bộ trang phục thi đấu sân nhà được tài khoản chính thức CLB Barcelona trên mạng xã hội Twitter đăng tải ngay trước cuộc họp “thượng đỉnh” giữa bố siêu sao này, ông Jorge Messi và chủ tịch đội bóng, Josep Maria Bartomeu bàn về chuyện đi ở của anh.

Barcelona dứt khoát muốn Messi ở lại và ký thêm hợp đồng gia hạn. Nhưng siêu sao này vẫn quyết tâm ra đi. Vì thế, khi mọi sự chưa sáng tỏ thì tài khoản Twitter của Barcelona lại đăng hình ảnh Messi như đã sẵn sàng cho mùa giải mới như bình thường.

Rất nhiều CĐV Barcelona đã phản ứng việc này và cho rằng CLB tranh thủ kiếm tiền. Ngoài ra, họ còn cho rằng việc làm như vậy sẽ gây tổn thương các CĐV, những người đang rất “đau đớn” trước cảnh siêu sao con cưng sau gần 20 năm quyết liệt đòi ra đi, vì thế làm sao họ có thể mua áo đấu mới có Messi.

Tuy vậy, tờ AS giải thích việc Barcelona đăng hình ảnh này có lý do là ngầm cho phía Messi hiểu rằng, siêu sao này đã không có ý định ra đi, và CLB hoàn toàn có lý do để nỗ lực thuyết phục siêu sao này ở lại, cũng như việc đòi phải trả phí phá vỡ hợp đồng 700 triệu euro.

Việc chụp ảnh áo đấu mới trước mùa giải của Barcelona diễn ra vào giữa tháng 7 và là sự kiện thường niên, những cầu thủ nào vắng mặt coi như ngầm hiểu rằng họ sẽ không có trong kế hoạch ở mùa tới. Ở sự kiện chụp này có Messi, nhưng những ngôi sao khác như Luis Suarez , Ivan Rakitic, Ousmane Dembele và Arturo Vidal không có mặt.

Barcelona tung hình ảnh Messi quảng bá áo đấu mới của CLB chỉ vài giờ trước cuộc gặp giữa bố anh và chủ tịch Josep Maria Bartomeu Chụp màn hình

Hiện Rakitic đã ra đi (trở về Sevilla), còn Suarez và Vidal đều nằm trong danh sách chuyển nhượng. Vì lẽ đó, Barcelona tung ra hình ảnh Messi đứng cạnh Ter Stegen, Gerard Pique, Antoine Griezmann và Frenkie de Jong cùng Ousmane Dembele (chụp bổ sung sau đó) như một lẽ khẳng định siêu sao này mặc nhiên ở lại CLB.

Thông điệp này của Barcelona cũng khẳng định rằng nếu Messi có ý định ra đi, thì tại sao anh lại xuất hiện trong chiến dịch quảng bá áo đấu của CLB trước mùa giải mới?

Diễn biến này, cùng cuộc họp giữa bố Messi, ông Jorge Messi và chủ tịch đội bóng xứ Catalan, Josep Maria Bartomeu kết thúc rạng sáng nay (3.9) không đạt được bất cứ thoả thuận nào cho việc ra đi hay ở lại, nhưng đây là tình huống CLB Barcelona mong muốn khi cố trì hoãn quyết định xảy ra.

Kênh TyC Sports của Argentina bình luận sau cuộc họp giữa ông Jorge Messi và Josep Maria Bartomeu, có thể sẽ có quyết định đảo chiều phút 90, đó là Messi sẽ thay đổi ý định để ở lại, vì phía Barcelona muốn giữ cho bằng được siêu sao người Argentina đến hết sự nghiệp tại sân Nou Camp.

Kênh TyC Sports cũng tiết lộ, trong cuộc họp ông Josep Maria Bartomeu đã năn nỉ ông Jorge Messi nên thuyết phục con trai mình đổi ý. Giữa 2 bên sẽ còn cuộc gặp nữa vào ngày 3.9 đề bàn thêm, có thể sau khi ông Jorge Messi bàn bạc lại với con trai mình trước tình huống mới.