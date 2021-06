World Cup 2022: Báo chí Malaysia săm soi trận đội tuyển Việt Nam vs Indonesia

Sở dĩ báo chí Malaysia rất quan tâm trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia , vì muốn chờ xem màn trình diễn của đội quân thầy trò HLV Park Hang-seo ra sao trước khi ở trận kế tiếp sẽ gặp đội tuyển nước này vào ngày 11.6, trong khuôn khổ bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Malaysia sau trận thua choáng váng trước UAE 0-4 ngày 3.6, chỉ còn hy vọng phải thắng hai trận còn lại gồm gặp đội tuyển Việt Nam ngày 11.6 và Thái Lan ngày 15.6 thì mới có cơ hội đi tiếp nhưng cực kỳ mong manh.

Theo tờ New Straits Times, trước khi đối đầu với Malaysia, thì đội tuyển Việt Nam nếu thắng Indonesia sẽ tiến một bước dài nữa đến rất gần vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á khi giữ vững ngôi đầu bảng G trước sự bám sát của UAE (gặp tiếp Thái Lan cũng lúc 23 giờ 45 tối 7.6).

Tuy nhiên, tờ báo của Malaysia cũng cho rằng, có lẽ HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam hiện nay không còn cảm thấy sự tự tin khi đối đầu với Indonesia do người đồng hương, HLV Shin Tae-yong đang dẫn dắt đã có nhiều thay đổi và vừa chơi ấn tượng hòa Thái Lan 2-2. Ở trận lượt đi đội tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia 3-1 hồi tháng 10.2019, nhưng khi đó đội bóng xứ vạn đảo do HLV tiền nhiệm Simon McMenemy dẫn dắt.

HLV Shin Tae-yong (giữa) theo dõi cầu thủ Indonesia thi đấu trong trận hòa Thái Lan 2-2 Ngọc Linh

Vì vậy, tờ New Straits Times cũng cho rằng, HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã thật cẩn trọng mới đi xem Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong thi đấu trong trận gặp Thái Lan. Và cũng cho biết thêm, tuy Indonesia đã hết cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng vẫn sẽ chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của mình và tìm kiếm cơ hội vào vòng loại thứ 3 tranh vé dự Asian Cup 2023.

HLV Park Hang-seo dọa thám Indonesia, một phần muốn xem đối thủ này thay đổi ra sao dưới thời của HLV Shin Tae-yong Ngọc Linh

Tờ báo này cũng dẫn phát biểu của HLV Shin Tae-yong: “Tôi biết Park Hang-seo có mặt trên khán đài (sân Al Maktoum) theo dõi chúng tôi thi đấu (với Thái Lan). Có lẽ ông ấy đã có những ghi chép của mình. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng khi Indonesia đấu với đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ thi đấu với chiến thuật khác và sẽ gây bất ngờ cho ông ấy (HLV Park Hang-seo)”.

Nhận định về phát biểu này của HLV Shin Tae-yong, tờ New Straits Times đánh giá có lẽ HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam cũng đang lo sẽ thua Indonesia thật sự, vì trước đây nhà cầm quân này từng nhiều lần đối đầu trước người đồng nghiệp khi dẫn dắt các CLB ở giải K-League (Hàn Quốc) với thành tích không tốt lắm.

Tờ New Straits Times cũng đánh giá, đội tuyển Việt Nam hiện nay là đội bóng rất bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm Ngọc Linh

Tuy nhiên, tờ New Straits Times cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã có quá nhiều tiến bộ, dày dạn kinh nghiệm và là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, giữ ngôi đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á không phải do may mắn mà là có thực lực thật sự.

Do đó, dù HLV Shin Tae-yong thể hiện sự tự tin, nhưng trước đội tuyển Việt Nam bản lĩnh hơn và HLV Park Hang-seo cũng quá lão luyện cùng sự cẩn trọng không xem thường đối thủ, nên sẽ không dễ gì để Indonesia gây bất ngờ.