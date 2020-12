18 giờ 20 chiều nay TP.HCM- Hà Nội: Trận quyết định ngôi hậu bóng đá nữ

Dù còn đến 2 lượt đấu nữa giải mới kết thúc nhưng với 31 và 29 điểm, TP.HCM (dẫn đầu) và Hà Nội (tạm xếp nhì) đều bỏ xa đội thứ ba là Than Khoáng sản Việt Nam mới có 22 điểm, nên trận này sẽ phân định ai xứng đáng lên ngôi hậu.

Cả 2 đội sau 11 vòng đều chưa thua trận nào, đã thể hiện sức mạnh ghê gớm với 34 bàn thắng (TP.HCM) và 31 bàn (Hà Nội 1 Watabe). Một phần do 2 đội tập trung quá nhiều tuyển thủ quốc gia và nhiều cầu thủ hay như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Thùy Trang (TP.HCM) hay Phạm Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Bùi Thúy An, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội 1 Watabe). Phần khác, phong độ của 2 đội quá tốt và luôn ổn định nên đánh bại các đội khác một cách dễ dàng. Ở trận lượt đi, 2 đội đã hòa nhau 1-1 trong thế trận giằng co và hào hứng (Hoài Lương mở tỷ số cho TP.HCM và Vạn Sự gỡ hòa cho đội bóng thủ đô). Lần này Hà Nội 1 Watabe muốn nhắm đến ngôi vô địch dĩ nhiên không thể hòa, còn TP.HCM “2 cửa”, chỉ cần không thua sẽ cầm chắc ngôi hậu.

Nữ TP.HCM sẽ có niềm vui chiều nay? VFF

Bất lợi của TP.HCM là không được chơi trên sân Thống Nhất mà phải về Bình Dương, nhưng thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn hạ quyết tâm giành ít nhất 1 điểm. Còn Hà Nội chỉ có 1 con đường nhưng họ thừa hiểu nếu nôn nóng sẽ phải trả giá vì lối chơi phản công vô cùng sắc sảo của TP.HCM, khi ngoài các tên tuổi gạo cội thì Tuyết Ngân, Bảo Châu đều đủ sức ghi bàn. Liệu bất ngờ lật đổ ĐKVĐ có đứng về phía Hà Nội 1 Watabe?