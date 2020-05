2 đội Hoàng Anh Gia Lai sẽ giành quyền vào Vòng chung kết giải U.19?

Lịch thi đấu các trận ngày 1.6: Bảng A: Viettel- PVF, Hà Nội- Than Quảng Ninh (sân PVF). Bảng B: Thanh Hóa- Quảng Nam, Thừa thiên Huế- Sông Lam Nghệ An (sân Tự Do), Bảng C: Phú Yên- Bình Định, Công an Nhân dân _Hoàng Anh Gia Lai (sân Hàm Rồng), Bảng D: Lâm Đồng- Bình Phước, Khánh Hòa- TP.HCM (sân Phú Thọ, TP.HCM). Bảng E: Cần Thơ- Sài Gòn FC, An Giang- Becamex Bình Dương (sân Thành Long)