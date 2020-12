2 tên tuổi cũ sẵn sàng gây bất ngờ tại vòng chung kết U.21

Đội Long An: Tiền thân là đội Đồng Tâm Long An từng hạng ba giải U.21 năm 1999 tại Đà Nẵng ngay lần đầu tham dự, sau đó á quân giải U.21 năm 2000 tại TP.HCM với lối chơi năng nổ, khéo léo và giới thiệu được một số tài năng trong đó có Phan Văn Tài Em, Lê Thanh Xuân, Phạm Đăng Thi. Sau nhiều mùa bóng thăng trầm, đội bóng từng một thời làm mưa làm gió này đã xây dựng lại và trong 7-8 năm trở lai đây đã đào tạo ra nhiều cầu thủ có chất lượng thi đấu tốt ở các giải U.21 năm 2012, năm 2016, năm 2018 và bổ sung vào đội lớn như Việt Thắng, Tài Lộc, Phan Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm..Trong đội hình của Long An hiện nay tuy không có nhiều ngôi sao nhưng vẫn có nhiều cầu thủ có đôi chân sáng giá như tuyển thủ U.22 Việt Nam Ngô Hoàng Anh, tiền đạo Cù Nguyễn Khánh, hậu vệ Nguyễn Chính Tính, thủ môn Trần Việt Hà..làm nòng cốt.

Nguyễn Quốc Hoàng, niềm hy vọng của Long An Khả Hòa

Bên cạnh đó đội đã bổ sung 5 cầu thủ chất lượng từ lò HAGL và PVF như hậu vệ Nguyễn Lý Nam Cung, tiền vệ Nguyễn Quốc Hoàng, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm và Phan Nhật Thanh Long nên đã thi đấu rất ấn tượng. Tại vòng loại U 21 bảng D, Long An đã giành ngôi nhất bảng với 1 thắng, 2 hòa, ghi 6 bàn và bị lọt 5 bàn. Xem Long An thi đấu có thể thấy họ là một tập thể đồng đều, chơi rất tập trung với sự gắn kết trong lối đá và đạt hiệu quả bằng tinh thần mạnh mẽ và ý chí ngoan cường. Đội do ông Lê Minh Trí làm trưởng đoàn, HLV trưởng là cựu danh thủ Phan Văn Giàu được sự giúp sức của cựu trung vệ Ngô Quang Sang và cựu thủ môn từng chơi rất hay dưới thời Calisto Nguyễn Tiến Phong. Quyết tâm của Long An là chơi tốt từng trận, có cơ hội là lọt vào bán kết.

Long An với dàn cầu thủ trẻ chơi rất kỹ thuật và tốc độ Khả Hòa

Đội Nam Định: 9 năm rồi kể từ khi vô địch U.21 năm 2011 đến nay Nam Định mới lại góp mặt ở vòng chung kết U.21. Nhớ lại thời thập niên trước và đầu thập niên này, Nam Định có một lứa trẻ tài năng được đào tạo rất tốt, hồi đó ngang ngữa với lò Sông Lam Nghệ An , được xem là luôn tạo nên nhiều tên tuổi rất chất lượng. Đáng kể như lần vô địch năm 2004 tại Pleiku với Trần Đức Dương, Hoàng Ngọc Linh, Trần Trọng Lộc,. Lê Ngọc Lung, Phùng Văn Nhiên, Khương Quốc Tuấn, Nguyễn Mạnh Tú..Còn lần vô địch năm 2011 tại Bình Dương nổi bật với những gương mặt Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Hữu Khôi, Phạm Văn Quý, Trịnh Hoa Hùng, Nguyễn Hữu Định..Tuy nhiên sau những lần thành công đó bóng đá Nam Định bị chửng lại, một phần do thành tích của đội lớn không tốt, liên tục xảy ra hiện tượng tài năng chảy máu, phần khác nguồn kinh phí không đủ để duy trì đào tạo trẻ cho tốt, nên các giải trẻ hầu như chỉ tham gia cho có nhưng không đủ sức bật để vươn xa.

Nam Định từng vô địch U.21 năm 2011 Khả Hòa

Thật bất ngờ khi lần này, Nam Định lại chơi xuất sắc ở bảng A vòng loại khi cầm hoà cả 2 ứng viên nặng ký là Viettel và Hà Nội để dẫn đầu bảng với 1 thắng, 2 hòa. Trong đội có những cái tên là tuyển thủ U.22 như Mai Xuân Quyết (cầu thủ từng ghi bàn thắng rất đẹp bằng cú sút xa cháy lưới Hoàng Anh Gia Lai ở V-League), Đoàn Thanh Trường (cầu thủ có cú sút phạt thần sấu vào lưới Thanh Hóa tại V-League) hay vừa chơi ở V-League như thủ môn Trần Liêm Điểu, Hoàng Xuân Tân, Trần Hữu Hoàng, Phan Văn Hiếu, Ngô Đức Huy, nên đội hình lần này rất “cứng”, đủ sức gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Trần Nam Long, HLV trưởng Vũ Khánh Hùng, trợ lý Lê Ngọc Lung..hy vọng Nam Định sẽ lại gây sốc như cách họ từng bất ngờ lên ngôi như năm 2011.