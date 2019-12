29 đội tham dự giải bóng đá U.19 quốc gia 2020

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo và nhất là HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam Philippie Troussier rất vui vì sự tham gia đông đảo này sẽ giúp các nhà cầm quân “đãi cát tìm vàng” để từ đó tiếp tục hình thành các tuyển kế thừa hoặc chọn những người xuất sắc nhất bổ sung vào đội hình sẵn có, nhất là khi U.19 Việt Nam sẽ tham dự VCK giải U.19 châu Á vào tháng 10.2020 tại Uzbekistan. Ngoài ra, theo tính toán của VFF thì đây chính là lứa trẻ sẽ được đầu tư hướng đến World Cup 2026 mà Việt Nam quyết tâm có mặt.

Do có đến 29 đội tham dự nên VFF đã chia thành 5 bảng thi đấu vòng loại, gồm 4 bảng 6 đội và 1 bảng 5 đội, chọn ra 5 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng lọt vào VCK cùng đội đăng cai VCK. Trường hợp đội bóng đăng cai VCK nằm trong top 7 đội này thì đội thứ nhì kế tiếp trong 5 bảng (sau 2 đội nhì bảng đã xác định) sẽ giành suất dự VCK. Thời gian thi đấu vòng loại (2 lượt đi và về) dự kiến từ khoảng 10.2 - 10.3.2020. VCK dự kiến sẽ tranh từ 16 - 26.3.2020.

U.19 TP.HCM và U.19 Tây Ninh tranh chấp quyết liệt. 2 đội lần này lại không chung bảng Khả Hòa

5 bảng vòng loại cụ thể như sau: Bảng A có 6 đội (do PVF đăng cai) gồm: PVF, Hà Nội, Phố Hiến, Công an Nhân dân, Viettel và Than Quảng Ninh. Bảng B có 5 đội (do đoàn bóng đá Huế đăng cai): Thừa Thiên-Huế, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Nam Định và Thanh Hóa. Bảng C có 6 đội (do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai): Hoàng Anh Gia Lai 1, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên. Bảng D có 6 đội (do Trung tâm TDTT Thống Nhất đăng cai): CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng và Hoàng Anh Gia Lai 2. Bảng D có 6 đội do Trung tâm TDTT Thành Long đăng cai): An Giang, Becamex Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Cần Thơ và Long An.

Á quân U.19 Hoàng Anh Gia Lai đã sẵn sàng cho vòng đấu loại Minh Trần