3 bài toán không dễ giải đối với Than Quảng Ninh trước mùa giải mới

Đội bóng đất Mỏ vừa trải qua cuộc khủng hoảng khiến không ít người đặt dấu hỏi về tương lai của họ ở mùa giải 2021. Rất may là mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý hỗ trợ để CLB Than Quảng Ninh có kinh phí hoạt động ở mùa giải 2021. Dù vậy, Ban lãnh đạo Than Quảng Ninh vẫn đang phải đối mặt với 3 bài toán không dễ giải

Giải quyết dứt điểm nợ nần

Trong thời gian qua, một số cầu thủ Than Quảng Ninh đã bị nợ lương thưởng nhiều tháng. Vì vậy, sau khi ổn định được tài chính với sự góp sức của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đội bóng đất Mỏ cần phải giải quyết dứt điểm nợ nần với các cầu thủ này để họ yên tâm tập luyện, tránh bị xao lãng bởi những yếu tố ngoài chuyên môn và toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mùa giải mới cùng với đội bóng. Bằng không, khi cái đầu chưa thông thì e rằng đôi chân của các cầu thủ Than Quảng Ninh chưa thể thi đấu như mong đợi.

Vực dậy tinh thần của các cầu thủ

Trong thời gian qua, việc hàng loạt cầu thủ ra đi cộng thêm việc HLV Phan Thanh Hùng cũng muốn từ chức đã khiến cho tinh thần của các cầu thủ còn lại của đội bóng đất Mỏ xuống rất thấp. Bài toán đặt ra cho Ban lãnh đạo Than Quảng Ninh trong thời gian tới là phải nhanh chóng tìm cách vực dậy tinh thần cho các cầu thủ, giúp họ tìm lại được cảm hứng chơi bóng. Chỉ có làm được như vậy mới có thể ổn định được đội ngũ và giữ chân được các cầu thủ còn lại, tránh bị các đội bóng khác lôi kéo.

Tìm người thay thế các trụ cột đã ra đi

Những khó khăn tài chính trong thời gian qua khiến đội bóng đất Mỏ khốn đốn. 12 trụ cột đã ra đi khi mùa giải 2020 khép lại và khiến Than Quảng Ninh cách đây 2 tuần từng chỉ có 9 cầu thủ tập luyện (do một số cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia hoặc ở nước ngoài chưa kịp trở lại Việt Nam). Nhiệm vụ hàng đầu lúc này của Ban lãnh đạo đội bóng đất Mỏ là phải tìm người thay thế cho các trụ cột đã ra đi. Đây xem ra không phải là bài toán đơn giản. Bởi lúc này có lẽ không mấy cầu thủ muốn gia nhập một đội bóng vừa trải qua khủng hoảng như Than Quảng Ninh. Hơn nữa phần lớn các cầu thủ chất lượng đều đã ‘có nơi có chốn’ và không dễ thuyết phục họ thay đổi CLB ở thời điểm này.

Khó cho Than Quảng Ninh trước mùa giải mới VPF

Ban lãnh đạo đội bóng đất Mỏ tuyên bố sẽ đôn các cầu thủ thuộc lứa trẻ của mình lên để thay thế cho các trụ cột này ở mùa giải tới. Thế nhưng cần nhớ là không phải cầu thủ trẻ nào cũng được như Hai Long - trình làng và tỏa sáng gần như ngay lập tức trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Hơn nữa, bất cứ cầu thủ mới nào cũng sẽ cần phải có thời gian để thích nghi và hòa nhập.