3 điểm tương đồng giữa 2 ứng viên cho chức vô địch U.21 quốc gia 2020

Cùng xếp thứ 2 ở vòng loại

Tại vòng loại, Viettel và Sông Lam Nghệ An đều không phải là những đội bóng xuất sắc nhất ở bảng đấu của mình mà đều chỉ giành quyền lọt vào vòng chung kết với tư cách là đội xếp thứ nhì.

Ở bảng A, Viettel tuy cùng có 5 điểm như Nam Định và Hà Nội nhưng xếp thứ 2 sau Nam Định và trên Hà Nội do hơn kém nhau kết quả đối đầu. Tương tự như vậy ở bảng C, Sông Lam Nghệ An cũng chỉ kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2, kém 1 điểm so với đội đầu bảng Công An Nhân Dân.

Cùng có số bàn thắng và số bàn thua giống nhau ở VCK

Đinh Tuấn Tài mở tỉ số cho Viettel Bá Duy

Tại vòng chung kết U.21 quốc gia năm nay, sau khi kết thúc vòng bảng, Viettel xếp thứ nhất bảng B với 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +4 (6-2). Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An xếp thứ 2 cũng ở bảng đấu này với 5 điểm và hiệu số +4 (7-3).

Giờ đây sau khi khép lại vòng bán kết với những kết quả: Sông Lam Nghệ An thắng Nam Định 1-0 và Viettel thắng Đồng Tháp 2-1, hai đội bóng này bước vào trận chung kết của giải đấu với thành tích hoàn toàn giống nhau: cùng ghi được 8 bàn thắng và cùng để thủng lưới 3 bàn.

Cùng lần đầu tiên đánh bại được Nam Định và Đồng Tháp

Trong lịch sử vòng chung kết U.21 quốc gia, đây là lần thứ 3 mà Viettel và Đồng Tháp chạm trán với nhau. Trong 2 lần trước, hai đội đều gặp nhau ở vòng bảng (vào các năm 2017, 2019) và đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1.Như vậy chiến thắng 2-1 trong trận bán kết vừa qua là lần đầu tiên Viettel đánh bại được Đồng Tháp ở 1 vòng chung kết U.21 quốc gia.

Trần Mạnh Quỳnh giúp SLNA thắng Nam Định Khả Hòa

Tương tự như vậy, Sông Lam Nghệ An cũng chưa từng thắng được Nam Định trong quá khứ.Tại vòng bảng năm 2001, hai đội hòa nhau 1-1. Còn ở lần gặp nhau gần nhất cũng tại bán kết giải U.21 quốc gia 2004, đội bóng xứ Nghệ và đội bóng thành Nam đã bất phân thắng bại trong suốt 120 phút thi đấu chính thức (sau đó Nam Định giành chiến thắng trong loạt đấu súng cân não trên chấm 11m). Vì thế chiến thắng 1-0 trong trận bán kết vừa qua cũng là lần đầu tiên Sông Lam Nghệ An vượt qua được Nam Định ở vòng chung kết U.21 quốc gia.