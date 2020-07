3 lý do để tin vào kết quả thuận lợi cho TP.HCM ở vòng 9 V-League 2020

Đây là một trận đấu được dự báo là tương đối khó khăn đối với thầy trò HLV Chung Hae-seong. Bởi đội bóng đất Mỏ thường chơi tưng bừng trên sân nhà (thắng 3/4 trận trên sân Cẩm Phả kể từ đầu mùa). Dù vậy vẫn có những lý do để các cổ động viên TP.HCM tin vào một kết quả thuận lợi cho đội nhà ở trận đấu này.

Mùa giải năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae-seong, TPHCM đã toàn thắng trước Than Quảng Ninh trong cả hai lượt trận.Ở vòng đấu thứ 10, trên sân Cẩm Phả, pha lập công muộn màng ở phút thứ 90+2 của tiền vệ Hoàng Thịnh đã giúp đội bóng thành phố mang tên Bác vượt qua đội bóng đất Mỏ với tỷ số 2-1 (trước đó Vinicius và Mạc Hồng Quân là 2 cầu thủ ghi bàn cho hai đội).

Còn ở vòng đấu thứ 21, khi được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Chung Hae-seong thậm chí còn giành chiến thắng một cách dễ dàng hơn trước đội bóng đất Mỏ với tỷ số 3-1. Trong đó tiền đạo Mansaray lập một cú đúp, bàn còn lại được ghi bởi Vũ Quang Nam.Như vậy dưới “triều đại” của HLV Chung Hae-seong, TP.HCM đang có thành tích toàn thắng trước Than Quảng Ninh

Ở mùa giải năm nay, TP.HCM đang thể hiện một phong độ khá thuyết phục trên sân khách. Trong 3 lần hành quân xa nhà kể từ đầu giải, đội bóng thành phố mang tên Bác chưa phải nếm mùi thất bại lần nào, thủ hòa 1 trận (0-0 với Hải Phòng) và giành chiến thắng 2 trận (đều với tỷ số 3-1 trước các đội chủ nhà Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An ). Với phong độ sân khách ấn tượng như vậy, Công Phượng và các đồng đội hoàn toàn có thể tự tin vào việc sẽ giành điểm trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh trong trận đấu ngày mai.

Trong 4 vòng đấu gần đây, Công Phượng “nổ súng” 3 lần và có thể coi là “gà son” của TP.HCM ở thời điểm hiện tại. Với sự xuất hiện của Công Phượng và sự ăn ý với Huy Toàn, đội bóng thành phố mang tên Bác đang có nhiều phương án tiếp cận với khung thành đối phương hơn so với mùa giải trước. Bản thân tiền đạo quê Đô Lương trong lần gần đây nhất đối đầu với Than Quảng Ninh cũng ghi được 1 bàn thắng, góp phần vào chiến thắng 4-0 của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16 V-League 2018.

Trên bảng xếp hạng lúc này, Than Quảng Ninh tuy đứng thứ 4 nhưng chỉ kém đúng 1 điểm so với TPHCM (13 so với 14). Vì thế, thầy trò HLV Chung Hae-seong phải phấn đấu giành được ít nhất là 1 điểm ở trận này để không cho đối thủ vượt qua. Đó sẽ vừa là thách thức, vừa là động lực đối với Công Phượng và các đồng đội trong trận đấu chiều mai.