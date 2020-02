3 nỗi lo của HLV Park Hang-seo khi quay trở lại Việt Nam

*Nỗi lo phong độ của các học trò

Việc các giải đấu trong nước buộc phải tạm dừng trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam. Thay vì ban đầu dự kiến tập trung vào giữa tháng 3, đoàn quân áo đỏ chỉ có thể hội quân vào ngày 21.3. Như vậy thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chỉ có 9 ngày để luyện quân thay vì nửa tháng như kế hoạch ban đầu. Việc các cầu thủ có thời gian nghỉ quá dài và ít được thi đấu trước khi lên tuyển (phần lớn sẽ chỉ đá 3 trận ở V-League 2020) sẽ khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc không khỏi lo âu ít nhiều về phong độ của các học trò.

Trong trường hợp V-League tiếp tục phải dời lịch thi đấu bởi Covid-19, thầy Park sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiểm chứng phong độ của các học trò trước khi lên tuyển.

Các trụ cột ở hàng thủ Văn Lâm, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải

*Nỗi lo thiếu hụt nhân sự

Nỗi lo tiếp theo là sự thiếu hụt về mặt nhân sự. Tính đến thời điểm này, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không thể có sự phục vụ của 3 cầu thủ là Huy Hùng, Đình Trọng và Trọng Hoàng ở cuộc so tài sắp tới với ĐT Malaysia. Người đầu tiên do chấn thương (sẽ phải nghỉ dài hạn) còn hai người sau là do bị treo giò. Trước đó, Trọng Hoàng đã dính 1 thẻ vàng trong trận Việt Nam hòa 0-0 với Thái Lan và 1 thẻ vàng trong trận thắng 1-0 trước Malaysia. Còn Đình Trọng dính thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U.23 châu Á 2020. Theo quy chế của AFC, anh sẽ bị treo giò 1 trận ở một giải đấu chính thức, nghĩa là trận gặp Malaysia ngày 31.3 tới.

Việc một số trụ cột không thể ra sân vì những lý do khác nhau sẽ là bài toán không dễ giải đối với HLV Park Hang-seo, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ cánh phải của Trọng Hoàng.

Có thể yên tâm khi Đoàn Văn Hậu trở lại hành lang trái

*Nỗi lo về đối thủ

So với trận đấu lượt đi trên sân Mỹ Đình, đối thủ Malaysia sẽ bước vào trận đấu này với những sự bổ sung đáng kể về mặt lực lượng. Theo thông tin mới đây từ LĐBĐ Malaysia (FAM), cầu thủ đang khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) Liridon Krasniqi (người Kosovo) sau khi nhập tịch thành công đã được FIFA chính thức cho phép khoác áo ĐT Malaysia. Bên cạnh đó, LĐBĐ Malaysia đang chạy đua với thời gian để nhập tịch 2 ngoại binh khác là tiền đạo Guilherme De Paula (gốc Brazil) và hậu vệ Lee Tuck (gốc Anh). Nếu có thêm cả hai cầu thủ nhập tịch này, ĐT Malaysia sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể để quyết chiến với thầy trò HLV Park Hang-seo hòng hiện thực hóa tham vọng chiếm 1 trong 2 vị trí đầu bảng G, để góp mặt ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng rằng với tài thao lược của mình, trong 1 tháng còn lại, HLV Park Hang-seo sẽ từng bước giải quyết được những nỗi lo nói trên để đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào trận đại chiến trên sân của Malaysia.