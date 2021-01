3 trận không ghi nổi 1 bàn, điều gì xảy ra với đội đương kim vô địch?

Dù đã rất nỗ lực cố gắng ở vòng đấu thứ 2 của V-League 2021 nhưng cuối cùng Viettel vẫn phải rời sân Thanh Hóa với chỉ 1 điểm. Đáng nói hơn đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng không thể ghi bàn. Trước đó ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia với Hà Nội và ở vòng đấu mở màn với Hải Phòng, các cầu thủ Viettel cũng đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Điều gì đang xảy ra với nhà đương kim vô địch V-League?

Ảnh hưởng của việc thiếu vắng Khắc Ngọc

Trận tranh Siêu Cúp quốc gia chứng kiến sự lép vế hoàn toàn của tuyến giữa Viettel so với tuyến giữa của Hà Nội. Nguyên nhân là do sự vắng mặt (do chấn thương) của nhạc trưởng Khắc Ngọc - cầu thủ vốn không thể thiếu trên hàng tiền vệ của Viettel. Chính vì thế cho nên đội bóng áo lính đã gặp bế tắc trong các tình huống lên bóng tấn công, đặc biệt là khi hàng phòng ngự Hà Nội siết chặt.

Còn ở trận đấu với Hải Phòng, tuy kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hàng tiền vệ Viettel cũng không có những đường chuyền thực sự sáng nước cho các tiền đạo ở tuyến trên, điều mà Khắc Ngọc có thể làm được nếu anh có mặt trên sân.

Gần đây nhất ở trận đấu với Thanh Hóa, Viettel cũng bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương trong 2/3 thời gian của trận đấu. Chỉ đến khi Khắc Ngọc được tung vào sân thay người ở phút thứ 61, lối chơi của các nhà đương kim vô địch mới khởi sắc. Tuy nhiên khoảng thời gian còn lại của trận đấu là chưa đủ để Viettel ghi được bàn thắng.

Thiếu Khắc Ngọc, lối đá của Viettel mất hẳn sự sáng tạo Minh Tú

Rõ ràng việc thiếu nhạc trưởng Khắc Ngọc ở giữa sân đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc tổ chức tấn công của các nhà đương kim vô địch. Không có Khắc Ngọc, các đợt tấn công của Viettel tỏ ra đơn điệu và thường ‘đâm vào ngõ cụt’.

Tân binh Pedro Paulo chưa hòa nhập

Được kỳ vọng lớn sẽ thay thế cho Bruno Catanhede để lĩnh ấn tiên phong trên hàng công của Viettel ở mùa giải năm nay nhưng tiền đạo Pedro Paulo đã có màn trình diễn khá nhạt nhòa trong 3 trận đấu vừa qua và chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải trước. Chân sút từng ghi 12 bàn cho Sài Gòn FC ở mùa giải trước đã không phát huy được vai trò của một trung phong cắm với những pha bứt tốc ấn tượng như Bruno từng thể hiện trong màu áo Viettel.

Ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, dấu ấn duy nhất mà Vua phá lưới V-League 2020 để lại chỉ là quả đá phạt trực tiếp đưa bóng đi vọt xà. Còn ở trận đấu với Hải Phòng, Pedro Paulo đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội ít ỏi của đội nhà. Đặc biệt là pha xử lý chậm và dứt điểm hỏng ăn ngay trong khu 5m50 ở phút thứ 62 sau đường kiến tạo tốt của Hoàng Đức. Mới nhất ở trận gặp Thanh Hóa, Pedro Paulo cũng bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi được các đồng đội tạo ra. Rõ ràng là chân sút người Brazil đang gặp vấn đề trong việc bắt nhịp và hòa nhập với lối chơi chung của đội bóng áo lính cũng như các vệ tinh xung quanh.

Pedro dù nỗ lực nhưng chưa hòa nhập Minh Hoàng

Mùa giải năm ngoái, khi Bruno, Caique hay Khắc Ngọc không ‘nổ súng’, Viettel luôn có những cầu thủ tỏa sáng đúng lúc như Việt Phong, Hoàng Đức hay Minh Tuấn. Thế nhưng ở 3 trận đấu vừa qua, không ai trong số những cầu thủ còn lại lên tiếng. Và đó là một lý do nữa khiến đương kim vô địch Viettel chưa ghi nổi 1 bàn thắng nào ở mùa giải năm nay.