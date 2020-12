31 tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam tập trung đầu năm 2021

Danh sách 31 cầu thủ nữ Việt Nam Thủ môn (3): Khổng Thị Hằng (Than Khoáng sản VN), Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội) Hậu vệ (11): Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Lê Hoài Lương, (đều của TP.HCM), Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Biện Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa (đều của Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hà Thị Nhái (đều của Than Khoáng sản Việt Nam). Tiền vệ (11): Nguyễn Thị Tuyết Dung, Đào Thị Duyên (đều của Hà Nam), Nguyễn Thị Bích Thùy,Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Cù Thị Huỳnh Như ((TP.HCM), Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Thảo Anh (Hà Nội) Nguyễn Thị Vạn, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng Sản VN), Tiền đạo (6): Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, (TP.HCM) Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội), Lương Thị Thu Hương, Châu Thị Vang (Than Khoáng sản VN)