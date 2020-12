4 câu hỏi trước thềm vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2020

Chủ nhà Khánh Hòa liệu có lặp lại được kỳ tích cách đây 13 năm?

Cách đây 13 năm, Khánh Hòa là chủ nhà của vòng chung kết U.21 quốc gia 2007. Các cầu thủ trẻ phố biển khi đó với đầu tàu là đội trưởng Nguyễn Quang Hải (Hải ‘gà’) đã thi đấu xuất sắc và đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Kể từ đó trở đi, không một đội chủ nhà nào lặp lại được thành tích này. Giờ đây sau 13 năm, Khánh Hòa mới một lần nữa sắm vai chủ nhà của một vòng chung kết U.21 quốc gia. Liệu lần này, các chàng trai trẻ phố biển có tận dụng được lợi thế sân nhà để lần thứ 2 bước lên ngôi cao nhất?

Khánh Hòa (áo sậm) tranh bóng với Phố Hiến (áo xanh) Khả Hòa

Lứa U.21 có giúp Viettel khép lại một mùa giải thành công mỹ mãn?

Cách đây 1 tháng, đội 1 Viettel đã xuất sắc giành chức vô địch V-League 2020. Bởi thế, người hâm mộ đang chờ xem lứa U.21 Viettel với nòng cốt là những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thắng…sau khi vượt qua vòng loại và bỏ lại đằng sau đối thủ nặng ký U.21 Hà Nội, liệu có thể bước lên ngôi cao nhất ở giải đấu năm nay, qua đó giúp Viettel khép lại một mùa giải thành công mỹ mãn hay không?

Danh Trung đầy hy vọng cùng Viettel viết nên kỳ tích mới Khả Hòa

SLNA có thể vượt qua Hà Nội để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất?

Lịch sử giải U.21 quốc gia ghi nhận Sông Lam Nghệ An và Hà Nội đang là 2 đội bóng giàu thành tích nhất với cùng 5 lần đăng quang. Đối với đội bóng xứ Nghệ là vào các năm 2000, 2001, 2002, 2012, 2014 còn đối với đội bóng Thủ đô là vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018, 2019. Giờ đây với việc Hà Nội bất ngờ không vượt qua được vòng loại, Sông Lam Nghệ An đang đứng trước cơ hội ‘vượt mặt’ Hà Nội để trở thành đội bóng duy nhất 6 lần đăng quang ở giải đấu này, nếu như giành được chức vô địch ở giải đấu năm nay.

SLNA tại vòng bảng thắng Tây Ninh 3-0 Minh Trần

Liệu có bất ngờ từ những đội chiếu dưới?

Lần đầu tiên sau nhiều năm, vòng chung kết giải U.21 quốc gia chỉ có 3 đội bóng có đội 1 đang thi đấu ở V-League là: Nam Định, Viettel và Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, có tới 5 đội bóng đang thi đấu ở các hạng dưới, trong đó 4 từ giải hạng Nhất (Phố Hiến, Khánh Hòa, Long An và Đồng Tháp) và 1 từ giải hạng Nhì (Công An Nhân Dân). Vì thế người ta đang chờ xem liệu có bất ngờ nào xảy ra từ các đội chiếu dưới hay không? Ở mùa trước chính Phố Hiến đã gây bất ngờ khi lọt vào tới trận chung kết và chỉ chịu khuất phục bởi nhà vô địch Hà Nội mà thôi.

Niềm vui của Trọng Long và đồng đội VCLB Phố Hiến Khả Hòa